En participant à ce concours, courez la chance de gagner LA trousse beauté contenant les 78 lauréats du Grand Prix de la Beauté 2026, d’une valeur de plus de 4 000$.

Les gagnants de l’édition 2026 du Grand Prix de la Beauté seront dévoilés dans le magazine ELLE Québec de novembre en kiosque le 22 octobre. Faites vite, le concours prend fin le 29 novembre à 23 h 59!

Seuls les résidents du Canada de 18 ans et plus sont admissibles.

Conditions d’admissibilité et règlements du concours.

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Bonne chance !