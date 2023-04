La fête des Mères est le moment idéal pour prendre du temps pour soi ou encore pour offrir un soin spa professionnel en cadeau à votre maman.

Le Clarins Skin Spa Laval est la destination bien-être par excellence. Clarins possède une expertise unique, combinant de riches formules à base d’extraits végétaux aux techniques manuelles hautement efficaces pratiquées par des esthéticiennes expertes. Les professionnels sur place prennent soin de vous avec une vaste gamme de soins qui feront ressortir la beauté de votre peau et le parfum des plantes.

Parmi les soins offerts, vous retrouverez des massages, des soins experts visage et corps, ainsi que des manucures et pédicures avec vernis ou Shellac pour sublimer la beauté de vos mains et de vos pieds.

Chaque soin procure des résultats visibles et une expérience sensorielle inégalée. Un magnifique espace boutique permet également de découvrir l’ensemble des produits Clarins afin de poursuivre l’expérience spa à la maison.

Pour en savoir plus, on consulte le clarins.ca

À GAGNER :

– Un soin Belle à tout âge pour vous et votre maman, d’une valeur totale de 200 $.

– Un ensemble de produits Clarins d’une valeur de 400$ chacun, pour vous et votre maman.

Tirage le 22 mai 2023.

Règlement.