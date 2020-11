C’est au Centre Eaton qu’UNIQLO a ouvert sa 14e adresse canadienne le 23 octobre dernier. La marque, amène ainsi son LifeWear – engagement à créer des vêtements confortables, simples et de qualité inégale, avec un sens pratique qui se prête parfaitement au quotidien – en sol québécois pour notre plus grand plaisir! S’étalant sur quelques 41 ooo pieds carrés, le magasin offre la gamme complète d’articles pour hommes, femmes, enfants et bébés de la marque, tout en disposant de protocoles sanitaires améliorés qui s’aligneront sur les directives locales.

Quoi de mieux qu’une carte-cadeau pour aller explorer LA nouvelle adresse mode dont tout le monde parle?

À gagner:

1 carte-cadeau UNIQLO d’une valeur de 100$

Tirage au sort le lundi 9 novembre à midi. Bonne chance!