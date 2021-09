Participez dès maintenant au concours Guerlain et courez la chance d’agrémenter votre trousse beauté – et celles de vos amies – d’un peu d’élégance française.

La réputée marque française de maquillage Guerlain, en collaboration avec ELLE Québec, vous propose d’ajouter une touche de couleur luxueuse à vos looks de l’automne à l’occasion du lancement du rouge à lèvres Rouge G Luxurious Velvet.

L’heureuse gagnante recevra 6 des teintes hautement pigmentées de ce rouge caractérisé par une formule mate légère qui tient pendant 16 heures, ainsi que 6 superbes nouveaux étuis ornés de motifs parisiens intemporels, tels que le pied-de-poule, le tartan, le tweed et le velours noir matelassé. Pour fêter le tout, la gagnante et son entourage auront la chance de participer à la soirée virtuelle l’Art de la Beauté de Guerlain, animée par un ambassadeur de la marque, qui leur permettra de découvrir des routines beauté uniques, des produits à privilégier et les conseils de pro pour les appliquer. Cette soirée aura lieu en novembre 2021, et la gagnante sera contactée directement pour recevoir son prix.

Ne manquez pas cette occasion en or, d’un chic fou! Inscrivez-vous pour avoir la chance de gagner un ensemble de 6 rouges à lèvres Guerlain Rouge G Luxurious Velvet et 6 luxueux étuis, ainsi qu’une invitation à une soirée virtuelle tout en beauté pour vous et cinq amies!

Prix d’une valeur de 616 $.

Bonne chance!

Règlements.