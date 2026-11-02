King Living insuffle au Québec l’esprit du design australien, où confort, élégance intemporelle et liberté de personnalisation se rencontrent. Fondée à Sydney en 1977 par David King et sa mère, Gwen, la marque conçoit et fabrique ses propres meubles en portant une attention particulière à chaque détail.

Pensés pour s’adapter à notre mode de vie, les canapés modulaires de King Living évoluent au gré de nos envies et des transformations de notre espace. Leur structure en acier emblématique assure un soutien durable, tandis que leur conception polyvalente permet de repenser son aménagement au fil du temps. Un mobilier qui conjugue confort au quotidien et design fait pour durer.

Pour célébrer la présence grandissante de King Living au Québec, notamment l’ouverture récente de son quatrième magasin canadien au Quartier DIX30, à Brossard, ELLE Québec et King Living vous offrent la chance de remporter un certificat-cadeau de 500 $ à utiliser sur la collection.

Envie de renouveler votre décor? Remplissez le formulaire ci-dessous pour courir la chance de gagner!

Vous avez jusqu’au 16 novembre pour participer. Le tirage aura lieu le 17 novembre et la personne gagnante sera contactée directement par courriel.

Consultez les règlements complets ici.

Bonne chance!