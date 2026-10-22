Chaque année, le Grand Prix de la Beauté d’ELLE Québec et ELLE Canada met en lumière l’innovation et les coups de cœur de l’industrie cosmétique. De la crème de jour repulpante au mascara longue tenue, en passant par des soins capillaires ciblés, notre jury teste (à l’aveugle!) ce qui se fait de mieux sur le marché pour élire les grands gagnants.

La bonne nouvelle? Vous n’avez pas besoin de chercher bien loin pour vous procurer les heureux élus. Plusieurs des produits se retrouvent dans les succursales Jean Coutu. Soins de la peau, maquillage, parfums ou essentiels bien-être: à vous de créer la routine beauté de vos rêves!

Courez la chance de remporter l’une des deux (2) cartes-cadeaux Jean Coutu d’une valeur de 500 $ chacune.

Pour participer, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous.

Faites vite, vous avez jusqu’au 18 novembre 2026 pour tenter votre chance.

Bonne chance!

Règlements.