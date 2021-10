Courez la chance de gagner l’un des 10 soins emblématiques Valmont, Vitalité des Glaciers, d’une durée de 60 minutes (valeur de 200 $ chacun).

Ce soin stimule l’énergie cutanée et le renouvellement cellulaire par le nettoyage minutieux et profond de la peau, par l’oxygénation du teint terne grâce au modelage vitalité avec l’iconique masque Prime Renewing Pack et par la réparation cutanée avec l’application du voile de collagène. Qui dirait non à une peau plus lumineuse, pulpée et éclatante?

Le concours se termine le 4 novembre à 23h59. Les 10 gagnants seront tirés au sort le 5 novembre.

Règlements.

Bonne chance!