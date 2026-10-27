L’argent n’est pas le garant d’une vie heureuse mais comprendre comment le gérer, l’investir, l’épargner, négocier et élaborer un budget sont essentiels pour assurer son autonomie financière.
Or, que ce soit par manque d’éducation ou de conversations franches sur le sujet, les questions d’argent génèrent souvent du stress; à tel point qu’aujourd’hui, 75% des femmes de moins de 30 ans se sentent peu préparées financièrement et près de 50% d’entre elles n’ont aucun plan financier. Autre chiffre éloquent: 82 % des femmes qui délèguent déjà la gestion des décisions financières à leur partenaire disent le faire par manque de connaissances sur le sujet. Et cette réalité s’inscrit dans un contexte où, dans les couples en union libre, les hommes accumulent en moyenne 80% plus de patrimoine que leurs conjointes… Côté sous, on est encore loin de la parité.
C’est la raison pour laquelle la Fondation Lise Watier a décidé d’agir et de lancer le défi BFF avec ton argent. « Nous voulons faire de l’indépendance financière un véritable mouvement auprès des jeunes femmes. Parce que prendre en main ses finances, c’est bien plus que gérer un budget. C’est développer la confiance et les réflexes nécessaires pour faire ses propres choix, bâtir son patrimoine et se donner la liberté de choisir son avenir », résume Marie-Lise Andrade, Présidente et cofondatrice de la Fondation Lise Watier.
En quoi consiste le Défi BFF avec ton argent?
Dès le 1er novembre, les participantes relèveront un défi par semaine sur une période de 4 semaines, à leur rythme et sans jugement. Le but est surtout d’inciter à transformer de petites actions simples en réflexes durables qui peuvent vite changer le visage d’une situation financière.
Qu’est-ce qu’on va apprendre, concrètement?
Grâce à des expertes, des notions financières essentielles seront expliquées clairement pour devenir accessibles et directement applicables au quotidien. Les thèmes abordés vont permettre :
- d’apprendre à bâtir un budget adapté à sa réalité
- d’épargner sans nécessairement sacrifier tout son plaisir
- d’apprendre à évaluer et négocier sa valeur
- de faire ses premiers pas en investissement
- de parler d’argent avec confiance
Des prix à la clé
Pendant les 4 semaines du défi, 50 cartes-cadeaux de 50 $ seront distribuées chaque semaine. Au terme du défi, cinq gagnantes recevront chacune 5 000 $ en comptes d’investissement pour une valeur totale de 35 000 $!
Prêtes à participer? Pour s’inscrire, c’est gratuit, et toutes les informations sont ici: BFF avec ton argent