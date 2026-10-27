L’argent n’est pas le garant d’une vie heureuse mais comprendre comment le gérer, l’investir, l’épargner, négocier et élaborer un budget sont essentiels pour assurer son autonomie financière.

Or, que ce soit par manque d’éducation ou de conversations franches sur le sujet, les questions d’argent génèrent souvent du stress; à tel point qu’aujourd’hui, 75% des femmes de moins de 30 ans se sentent peu préparées financièrement et près de 50% d’entre elles n’ont aucun plan financier. Autre chiffre éloquent: 82 % des femmes qui délèguent déjà la gestion des décisions financières à leur partenaire disent le faire par manque de connaissances sur le sujet. Et cette réalité s’inscrit dans un contexte où, dans les couples en union libre, les hommes accumulent en moyenne 80% plus de patrimoine que leurs conjointes… Côté sous, on est encore loin de la parité.