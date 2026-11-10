Après une longue journée – ou une longue semaine! –, l’envie de s’offrir une petite douceur se fait souvent sentir. Sur les médias sociaux, on parle même de little treat, ce petit cadeau qu’on se fait à soi-même, juste parce qu’on le mérite. Bonne nouvelle: il n’est pas nécessaire de briser son cochon pour se dorloter comme il faut. Voici 10 idées pour se faire du bien à petit prix.
COMME AU SPA
Pas besoin de réserver une journée dans un centre thermal pour décrocher. Il suffit de se faire couler un bon bain (ou de s’offrir une douche bien chaude!), puis de soigner l’ambiance. On allume quelques bougies, on tamise les lumières, on met de la musique douce et on dépose ici et là quelques gouttes d’une huile essentielle apaisante, comme celle de lavande ou d’eucalyptus. Notre salle de bain a maintenant tout d’un spa!
PARFUM D’AMBIANCE
En faisant mijoter à feu doux dans une casserole d’eau quelques branches de romarin, des tranches d’orange et un ou deux bâtons de cannelle, on obtient en quelques minutes un parfum d’ambiance naturel qui embaume toute la maison. Une façon futée de donner une seconde vie aux agrumes qui traînent au fond du frigo et d’accueillir le temps froid en beauté.
COIN LECTURE
On réorganise un petit bout de notre espace pour en faire un refuge douillet. Un jeté, quelques coussins, un pouf, le tout placé devant une fenêtre ou près d’une lampe à la lumière feutrée, et le tour est joué. On s’y installe avec un bon roman emprunté à la bibliothèque. Notre cellulaire? On le laisse dans une autre pièce!
PETITS FORMATS
On garde précieusement les échantillons reçus avec nos achats, ou on demande directement au magasin des petits formats des produits qui nous intéressent: crème, sérum, parfum, masques… C’est l’occasion de tester de nouvelles marques sans se ruiner.
CAFÉ SUCRÉ
Pour se préparer à la maison des boissons chaudes aussi délicieuses qu’au café du coin, on se procure (ou on concocte soi-même, avec du sucre, de l’eau et quelques épices) des sirops inspirés des saisons: citrouille, lavande, caramel, érable… Un peu de lait moussé, et on se délecte!
TÊTE-À-TÊTE
Même pour un souper de la semaine, on peut s’accorder un moment spécial. On sort une jolie nappe, on allume quelques bougies et on lance une musique d’ambiance relaxante, comme du jazz ou de la bossa-nova. Que ce soit en amoureux, entre amies ou en solo, un simple plat de pâtes prend soudainement des airs de restaurant chic.
MÉDITATION GUIDÉE
En ligne, on trouve une panoplie de méditations guidées, voire de bains sonores (les fameux sound baths), qui permettent de recréer à la maison des expériences dignes des grands studios. On enfile des vêtements confortables, on s’entoure de couvertures et d’oreillers, on déroule notre tapis de yoga et on met nos écouteurs. Détente garantie!
APÉRO À ZÉRO
Inutile d’acheter une bouteille de vin chère, de cocktails hors de prix ni même d’alcool pour préparer un apéro digne de ce nom. On garde au frigo une bouteille d’eau pétillante, qu’on verse dans un joli verre et qu’on agrémente de ce qu’on a sous la main: fruits frais, sirop, jus, feuilles de menthe. Santé!
AIR FRAIS
Pour changer de décor, il n’est pas nécessaire de prendre l’avion – ni même la voiture. On part à pied ou à vélo à la découverte d’un nouveau quartier, d’une rue jamais empruntée ou d’un parc méconnu de notre ville. C’est encore mieux avec un balado ou un livre audio dans les oreilles (si on choisit la marche!).
DE MOI À MOI
On s’offre un instant de relaxation avec un automassage! Les tutoriels abondent sur le web pour apprendre à masser ses mains, ses pieds, sa nuque et même son visage. Quelques gouttes d’une huile qui fleure bon, quelques minutes de calme, et on se sent déjà plus détendue. La preuve qu’on n’est jamais aussi bien servie que par soi-même!