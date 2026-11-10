Après une longue journée – ou une longue semaine! –, l’envie de s’offrir une petite douceur se fait souvent sentir. Sur les médias sociaux, on parle même de little treat, ce petit cadeau qu’on se fait à soi-même, juste parce qu’on le mérite. Bonne nouvelle: il n’est pas nécessaire de briser son cochon pour se dorloter comme il faut. Voici 10 idées pour se faire du bien à petit prix.

COMME AU SPA

Pas besoin de réserver une journée dans un centre thermal pour décrocher. Il suffit de se faire couler un bon bain (ou de s’offrir une douche bien chaude!), puis de soigner l’ambiance. On allume quelques bougies, on tamise les lumières, on met de la musique douce et on dépose ici et là quelques gouttes d’une huile essentielle apaisante, comme celle de lavande ou d’eucalyptus. Notre salle de bain a maintenant tout d’un spa!