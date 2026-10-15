Bien-être financier
Loisirs et inflation : 5 activités gratuites pour décrocher sans se ruiner
En contexte économique difficile, les loisirs accessibles ont la cote. Club de coloriage ou de collage, soirées cinéma en plein air ou clubs de course à pied: un peu partout au pays, des gens réinventent les règles du jeu et prouvent qu'on n'a pas besoin d'un gros budget pour se retrouver, souffler, se sentir vivant... et s'enrichir autrement.
par : Elisabeth Massicolli- 15 oct. 2026
Chris Abatzis
Au Canada, comme ailleurs dans le monde, le coût de la vie grimpe. Et quand vient le temps de faire des choix, ce sont souvent les activités qu’on fait «juste pour le fun» qui écopent en premier. Elles sont reléguées tout en bas de la liste, juste après le loyer, l’épicerie et les factures. Un luxe, pense-t-on. Une dépense dans laquelle on peut sabrer sans faire trop de dommages.
La science, elle, raconte une tout autre histoire. Le jeu, les passe-temps, les moments de plaisir partagé ne sont pas de simples caprices qu’on devrait s’offrir quand tout va bien: ils sont essentiels à notre santé! «Les loisirs sont bénéfiques émotionnellement, physiquement, spirituellement et socialement», dit la Canadienne Joanne Schroeder, directrice de la World Leisure Organization, un organisme à but non lucratif et non gouvernemental réunissant des individus et des organisations du monde entier et détenant un statut consultatif auprès des Nations Unies. «[Les loisirs] sont si importants pour notre bien-être qu’ils sont même inscrits dans la charte des droits de l’homme de l’ONU-ça pourrait en surprendre plus d’un!»
Elle précise que les loisirs englobent les arts, la culture, le jeu, la récréation, le sport, le voyage, le tourisme, les événements et l’accès à la nature. «Dans la situation économique actuelle, alors que plusieurs ménages canadiens voient leurs revenus stagner ou diminuer, l’engagement dans les loisirs est affecté», mentionne l’experte, qui ajoute toutefois que l’accès et l’équité en la matière ont toujours été un enjeu. «Un fossé se creuse autour des activités coûteuses, comme le hockey, le ski ou encore le tourisme, réservées à ceux qui peuvent assumer équipement, transport et hébergement.» Heureusement, indique-t-elle, des organisations privées, publiques et à but non lucratif cherchent de plus en plus à rendre ces activités accessibles aux passionnés qui n’en ont pas ou plus les moyens.
«Malgré les circonstances économiques en mouvement, notre besoin de lien social, lui, n’a pas changé – il s’est même accentué, notamment à cause du monde numérique», affirme Joanne Schroeder. Elle remarque d’ailleurs une forte hausse de la pratique d’activités à faible coût, au Canada et ailleurs dans le monde. On pense, par exemple, à la marche ou à la course, à la randonnée, aux jeux de société, aux clubs littéraires ou aux activités culturelles organisées. «Ces activités connaissent une croissance exponentielle. Les organisations de loisirs cherchent donc à en proposer plus, tout en veillant à ce que leur coût ne soit pas un frein.»
Cela trouve un écho chez Cassandra, une photographe de 36 ans. Elle a récemment mis sur pied un club de coloriage, qui propose aux membres de se rassembler en personne pour mieux échanger et se détendre. «Je voulais absolument que ce soit gratuit; pour moi, c’était une façon de créer une communauté. J’apporte du matériel à chaque rencontre afin que même celles et ceux qui ne sont pas équipés puissent participer. Je veux que personne n’ait à débourser un sou pour se joindre à nous et que les gens puissent avant tout créer des liens. C’est exactement ce qui est arrivé: je connais des filles qui sont devenues amies grâce à l’atelier, et je me suis moi-même fait de nouvelles amies», raconte la jeune femme, qui remarque que, jusqu’à présent, ce sont surtout des femmes et des personnes queers qui ont rallié son club. (D’ailleurs, selon la directrice de la World Leisure Organization, les femmes sont souvent les principales instigatrices et organisatrices de ce genre d’initiatives.)
«Le lien social est absolument central dans la conversation concernant les loisirs», déclare Joanne Schroeder. Au Canada, certains médecins prescrivent même une «dose» de ce lien si important, ce qu’on appelle la prescription sociale. Il s’agit d’une pratique par laquelle un professionnel de la santé oriente un patient vers des activités ou des ressources non médicales – comme les sports, les arts, les groupes communautaires – afin qu’il améliore son bien-être physique, mental et social. «Les loisirs sont une façon de nous rassembler, d’améliorer nos compétences de communication, nos interactions, nos relations interpersonnelles. Et les gens désirent ça plus que jamais», soutient l’experte.
Audrey, une cheffe de projets marketing et contenus de 30 ans, a créé un club de marche exactement pour cette raison. Son groupe et elle se rassemblent, une fois par semaine, pour une promenade de 45 minutes. «Mon but, c’est surtout de connecter. Après notre marche, on s’installe à une table pendant 30 minutes pour discuter d’une thématique liée à la santé mentale. J’en propose une nouvelle chaque semaine, et on fait un tour de table pour que ceux qui le souhaitent puissent échanger sur le sujet.» Elle estime que le contexte économique a joué un rôle dans le choix de l’activité à mettre de l’avant dans son club. «Pour marcher, il suffit d’enfiler nos souliers et de sortir. C’est gratuit et accessible.» Elle dit vivre une grande plénitude après chaque rencontre. «Ça me fait sentir humaine.»
Cassandra avoue elle aussi se sentir comblée par sa démarche. «Ce que j’ai appris en cours de route, c’est que je ne suis pas la seule à avoir besoin de créer des liens avec les gens, notamment par l’entremise de l’art. Tout le monde a besoin de rencontrer de nouvelles personnes, de trouver du temps pour soi, et pour avoir du plaisir sans être nécessairement productif.»
Joanne Schroeder explique que c’est en partie pour cette raison que la World Leisure Organization collabore avec des pays où le travail – la productivité – occupe une place centrale. «Ces sociétés commencent à réclamer un meilleur équilibre, constatant que leur population n’est pas en bonne santé et qu’elle a besoin de loisirs. Elles se tournent alors vers nous pour comprendre comment le loisir peut contribuer à améliorer la condition humaine.» Pensons-y donc la prochaine fois que l’on sera tentée d’annuler notre yoga du mardi ou la rencontre de notre club de lecture pour mieux répondre à des courriels…
PLAISIRS À PETIT PRIX
Voici cinq suggestions d’activités bienfaisantes qu’on peut pratiquer partout au pays pour trois fois rien.
ENTRE LES LIGNES
Pour lire davantage, ou renouer avec la lecture, et conjuguer plaisir et vie sociale, se joindre à un club de lecture, par exemple, s’avère une parfaite stratégie! Et pas besoin de vider son portefeuille! Pour se procurer nos bouquins, on se tourne vers la bibliothèque de notre quartier ou de notre ville, qui regorge de pépites (papier ou numériques). On peut aussi dénicher des perles littéraires en ressourcerie ou échanger nos livres entre amies.
VIVE ALLURE
Les clubs de course ou de marche, souvent gratuits et ouverts à tous les niveaux, sont d’excellents points de départ pour bouger plus tout en créant des liens avec des membres de notre communauté. On peut aussi explorer les sentiers de randonnée dans les parcs nationaux et dans notre propre ville, ou enfourcher notre vélo sur les pistes cyclables, seule ou en groupe.
COUP DE PINCEAU
Pas besoin de grand-chose pour se mettre à l’art: un crayon, une feuille de papier et un tutoriel gratuit trouvé en ligne suffisent amplement pour commencer. On peut aussi se procurer du matériel d’occasion, ou même s’organiser entre amies pour acheter certaines fournitures en groupe et partager les frais. Et pourquoi ne pas puiser dans ce qu’on a déjà à la maison? Avec un peu d’imagination, tout peut devenir matière première pour créer une œuvre unique.
FLEURS SAUVAGES
Sortir observer les plantes ou les oiseaux de son quartier, c’est prendre l’air, stimuler sa curiosité et s’émerveiller… sans dépenser un sou! On s’arme de guides trouvés en ligne ou de manuels seconde main dénichés dans les bazars et ventes-débarras (ou même les bibliothèques libre-service) pour reconnaître la faune et la flore qui nous entourent. Plusieurs organismes communautaires offrent même des visites guidées gratuites; ça vaut souvent la peine de vérifier ce qui se passe près de la maison.
MISE EN SCÈNE
Festivals et spectacles gratuits, événements communautaires, soirées à micro ouvert, projection de films en plein air: nos villes débordent de trésors culturels accessibles; il suffit parfois d’une simple recherche pour les trouver. De quoi vivre de belles découvertes artistiques à très faible coût!
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