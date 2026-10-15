Au Canada, comme ailleurs dans le monde, le coût de la vie grimpe. Et quand vient le temps de faire des choix, ce sont souvent les activités qu’on fait «juste pour le fun» qui écopent en premier. Elles sont reléguées tout en bas de la liste, juste après le loyer, l’épicerie et les factures. Un luxe, pense-t-on. Une dépense dans laquelle on peut sabrer sans faire trop de dommages.

La science, elle, raconte une tout autre histoire. Le jeu, les passe-temps, les moments de plaisir partagé ne sont pas de simples caprices qu’on devrait s’offrir quand tout va bien: ils sont essentiels à notre santé! «Les loisirs sont bénéfiques émotionnellement, physiquement, spirituellement et socialement», dit la Canadienne Joanne Schroeder, directrice de la World Leisure Organization, un organisme à but non lucratif et non gouvernemental réunissant des individus et des organisations du monde entier et détenant un statut consultatif auprès des Nations Unies. «[Les loisirs] sont si importants pour notre bien-être qu’ils sont même inscrits dans la charte des droits de l’homme de l’ONU-ça pourrait en surprendre plus d’un!»

Elle précise que les loisirs englobent les arts, la culture, le jeu, la récréation, le sport, le voyage, le tourisme, les événements et l’accès à la nature. «Dans la situation économique actuelle, alors que plusieurs ménages canadiens voient leurs revenus stagner ou diminuer, l’engagement dans les loisirs est affecté», mentionne l’experte, qui ajoute toutefois que l’accès et l’équité en la matière ont toujours été un enjeu. «Un fossé se creuse autour des activités coûteuses, comme le hockey, le ski ou encore le tourisme, réservées à ceux qui peuvent assumer équipement, transport et hébergement.» Heureusement, indique-t-elle, des organisations privées, publiques et à but non lucratif cherchent de plus en plus à rendre ces activités accessibles aux passionnés qui n’en ont pas ou plus les moyens.