En 2008, Leonard Lauder (l’un des héritiers de la grande marque Estée Lauder) formulait l’hypothèse de «l’effet rouge à lèvres». Après avoir observé une hausse des ventes de rouges à lèvres dans le contexte économique qui a suivi les attentats du 11 septembre 2001, il a popularisé l’idée (dont la portée scientifique est discutée) selon laquelle les consommateurs se tournent vers de petits plaisirs abordables en période d’incertitude.
Une étude expérimentale publiée en 2012 dans le Journal of Personality and Social Psychology avançait que, lors d’une récession, le désir d’achat des consommateurs baisse pour la plupart des produits, mais augmente chez les femmes pour les produits qui renforcent l’attractivité physique. Selon les auteurs, ces résultats pourraient s’expliquer par des mécanismes de compétition liés à la recherche d’un partenaire. Cette interprétation, toutefois, ne fait pas consensus.
Chiara Piazzesi, professeure au Département de sociologie de l’UQAM et directrice adjointe à la recherche de l’Institut de recherches et d’études féministes, remet en question cette hypothèse évolutionniste qui suggère que, dans un contexte économique difficile, les femmes chercheraient davantage à soigner leur apparence pour accroître leurs chances de trouver un partenaire susceptible de leur assurer une sécurité financière. Elle invite à la nuance. «Certaines études qui ont fondé cette conclusion n’ont examiné qu’un petit échantillon de femmes qui étudiaient à l’université. Il serait sage de ne pas la généraliser à l’ensemble de la population.»
Tons de gris
Selon Chiara Piazzesi, il serait trop simple d’établir un lien direct entre la conjoncture économique et les dépenses en soins cosmétiques, particulièrement à l’ère des médias sociaux. D’abord, parce que les comportements de consommation liés à la beauté varient selon la tranche d’âge, le statut socioéconomique, le niveau d’éducation, le type de profession et la situation familiale des consommatrices. Ensuite, parce qu’aujourd’hui, on est plus que jamais influencées et exposées, en ligne, au regard et au jugement des autres.
«Comment départager ce qu’on achète parce que ça nous fait du bien de nous offrir un petit luxe, ce qu’on achète pour plaire et entrer dans un certain modèle de féminité, ce qu’on achète pour projeter un certain statut social et ce qu’on achète par effet d’imitation?» se questionne la professeure. Il serait donc extrêmement difficile d’isoler l’effet de l’état de l’économie sur les comportements liés à l’esthétique.
L’experte estime toutefois qu’il est possible de dégager certaines tendances générales. Lorsque le budget se resserre, les dépenses consacrées à la beauté, comme celles liées à l’épicerie, font, elles aussi, l’objet d’un examen plus attentif. Les consommatrices peuvent alors privilégier les produits en promotion, les options moins coûteuses ou les soins réalisés à la maison. Le marché des produits et services de beauté, affirme Chiara Piazzesi, cherchera à s’adapter à cette réalité, notamment en proposant des produits plus abordables, des offres groupées ou des tendances plus accessibles. «Je pense que c’est davantage lié à un changement des comportements économiques en général, et non quelque chose qui serait exclusivement lié à la beauté», soutient la sociologue.
Faire des choix
Vanessa, 36 ans, vient d’acheter une maison en banlieue avec son conjoint. Auparavant, elle ne lésinait ni sur les produits ni sur les soins de beauté. Aujourd’hui, elle fait des choix différents. «Je ne m’étais jamais vraiment limitée dans mes achats de beauté et de bien-être. J’allais souvent chez le coiffeur, je me faisais faire les ongles et je recevais quelques injections cosmétiques. J’étais même abonnée à une boîte mensuelle pour essayer toutes sortes de produits de maquillage!» Aujourd’hui, avec un prêt hypothécaire à payer, le coût de l’épicerie qui ne cesse d’augmenter, les réparations qui ont dû être effectuées sur la maison, Vanessa a dû mettre la pédale douce. «J’ai commencé à faire mes ongles à la maison. Puis, j’ai décidé de teindre mes cheveux moi-même, de couper ma propre frange. Je me maquille moins et j’ai une routine de soins plus minimaliste. Finalement, j’ai réduit mes dépenses en beauté de moitié, si ce n’est plus, au cours des deux dernières années.»
Ce changement ne s’explique pas par une perte d’intérêt pour la beauté, insiste Vanessa, mais par la nécessité de prioriser d’autres dépenses. Son expérience fait écho à l’analyse de Chiara Piazzesi: devant des budgets plus serrés des consommateurs, le marché pourrait chercher à adapter son offre.
Dans cette économie
On pourrait définir Arielle, 35 ans, comme une «ex-influenceuse». Elle travaille dans le secteur du marketing, mais a tenu pendant longtemps un blogue de mode, de beauté et de lifestyle très populaire, et cumulait des centaines de milliers d’abonnés sur ses plateformes. Un jour, elle a décidé de tout lâcher, de supprimer ses comptes et de cesser les partenariats commerciaux en tant que créatrice de contenu. Non seulement parce qu’elle était fatiguée et qu’elle ressentait de la pression, mais aussi parce qu’elle trouvait que d’avoir des armoires remplies de produits de beauté, de recevoir sans cesse des colis remplis à ras bord de produits de grandes marques qu’elle devait publiciser sur ses plateformes n’avait plus énormément de sens «dans cette économie».
La jeune femme affirme être revenue «à l’essentiel», n’utiliser que très peu de produits de beauté et avoir considérablement réduit ses dépenses en soins cosmétiques, notamment en optant pour des traitements qu’elle peut faire à la maison. «J’habite toute seule, je paie toutes mes factures, et tout semble toujours coûter plus cher. Ça teinte mes habitudes beauté, c’est sûr.»
Elle ressent un certain ras-le-bol envers les influenceurs qui affichent un luxe ostentatoire sur les médias sociaux et encouragent la surconsommation. «J’ai vieilli, j’ai pris conscience de nos méthodes de consommation. Ça me fait rire à quel point ma routine beauté a changé, en quelques années seulement!» dit-elle.
Elle craque parfois pour un produit ou un soin, en choisissant consciemment où elle investit son argent. «Je choisis des entreprises dont les valeurs collent aux miennes quand je me permets un petit luxe», souligne-t-elle en insistant sur le mot «luxe». «Se gâter de temps en temps, ça fait du bien. Il faut seulement savoir doser. L’idée, c’est de consommer moins, mais mieux.»