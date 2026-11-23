En 2008, Leonard Lauder (l’un des héritiers de la grande marque Estée Lauder) formulait l’hypothèse de «l’effet rouge à lèvres». Après avoir observé une hausse des ventes de rouges à lèvres dans le contexte économique qui a suivi les attentats du 11 septembre 2001, il a popularisé l’idée (dont la portée scientifique est discutée) selon laquelle les consommateurs se tournent vers de petits plaisirs abordables en période d’incertitude.

Une étude expérimentale publiée en 2012 dans le Journal of Personality and Social Psychology avançait que, lors d’une récession, le désir d’achat des consommateurs baisse pour la plupart des produits, mais augmente chez les femmes pour les produits qui renforcent l’attractivité physique. Selon les auteurs, ces résultats pourraient s’expliquer par des mécanismes de compétition liés à la recherche d’un partenaire. Cette interprétation, toutefois, ne fait pas consensus.

Chiara Piazzesi, professeure au Département de sociologie de l’UQAM et directrice adjointe à la recherche de l’Institut de recherches et d’études féministes, remet en question cette hypothèse évolutionniste qui suggère que, dans un contexte économique difficile, les femmes chercheraient davantage à soigner leur apparence pour accroître leurs chances de trouver un partenaire susceptible de leur assurer une sécurité financière. Elle invite à la nuance. «Certaines études qui ont fondé cette conclusion n’ont examiné qu’un petit échantillon de femmes qui étudiaient à l’université. Il serait sage de ne pas la généraliser à l’ensemble de la population.»