Faire les bons calculs

Les coûts liés à l’adoption d’un animal (un chat, un chien, un oiseau…) sont multiples et dépendent de nombreux facteurs. En plus de l’adoption elle-même, il faut songer à ce qu’on dépensera en équipement (la laisse, le harnais, la litière, la gamelle, les jouets, la trousse de premiers soins…) et en alimentation – qu’on devra payer tout au long de la vie de l’animal, et qui pourrait changer selon ses besoins. Une alimentation saine, adaptée et équilibrée est importante pour sa santé, mais elle permet aussi, à long terme, d’éviter de devoir débourser pour des traitements coûteux. Il faut aussi tenir compte des frais annuels (visites de routine, vaccins, soins dentaires), qui augmentent souvent avec le temps, à mesure que notre animal vieillit.

Astuce: En ligne, il est possible de trouver des «simulateurs de coûts», qui nous aiguillent selon l’animal qu’on adopte, sa race, etc.