Faire les bons calculs
Les coûts liés à l’adoption d’un animal (un chat, un chien, un oiseau…) sont multiples et dépendent de nombreux facteurs. En plus de l’adoption elle-même, il faut songer à ce qu’on dépensera en équipement (la laisse, le harnais, la litière, la gamelle, les jouets, la trousse de premiers soins…) et en alimentation – qu’on devra payer tout au long de la vie de l’animal, et qui pourrait changer selon ses besoins. Une alimentation saine, adaptée et équilibrée est importante pour sa santé, mais elle permet aussi, à long terme, d’éviter de devoir débourser pour des traitements coûteux. Il faut aussi tenir compte des frais annuels (visites de routine, vaccins, soins dentaires), qui augmentent souvent avec le temps, à mesure que notre animal vieillit.
Astuce: En ligne, il est possible de trouver des «simulateurs de coûts», qui nous aiguillent selon l’animal qu’on adopte, sa race, etc.
Souscrire à une assurance maladie
De nos jours, on peut souscrire à une assurance maladie pour notre animal. Selon la couverture choisie, cette assurance peut couvrir le bilan de santé, les frais vétérinaires de base, les soins d’urgence et même le traitement de certaines maladies. Les prix varient de 30 $ à 150 $ par mois, ce qui est assez peu, compte tenu du prix moyen des interventions vétérinaires. (À titre d’exemple, une chirurgie pour une fracture coûte de 3000 $ à 6000 $; un traitement contre le cancer, de 5000 $ à 15 000 $; une obstruction intestinale, de 2000 $ à 4000 $.) Toutefois, ce type d’assurance ne couvre habituellement pas les soins liés à un problème de santé préexistant.
Astuce: Pour économiser, il faut souscrire à une assurance maladie pour notre animal le plus tôt possible, car les jeunes animaux sont moins chers à assurer. On évite aussi, de cette façon, le problème de santé préexistant.
Miser sur la prévention
Pour éviter des frais vétérinaires excessifs, rien ne vaut la prévention. Ainsi, on choisit de la nourriture adaptée aux besoins particuliers de l’animal et on le maintient à son poids santé. On fait un bilan annuel, en mettant à jour les vaccins et les traitements antiparasitaires, et on brosse régulièrement son pelage. Il faut également être en mesure d’offrir à notre compagnon un train de vie et un environnement sains, afin de le maintenir en bonne santé physique et mentale.
Astuce: On peut «magasiner» notre vétérinaire, afin de comparer le prix des différents traitements. Certains organismes et programmes communautaires proposent également des ressources et de l’aide financière pour les propriétaires d’animaux dans le besoin.
Penser aux imprévus
Un animal de compagnie, c’est tellement d’amour… et tellement de dépenses imprévues! Dans nos calculs, il faut prévoir assez d’argent pour pallier les surprises, car les frais inattendus sont multiples: les frais de gardiennage (quand on part en vacances ou pour un déplacement de dernière minute), le toilettage, les services d’un comportementaliste animalier ou d’un éducateur (dont on peut avoir besoin pour offrir à notre animal une belle qualité de vie). C’est sans compter qu’un animal peut gruger un coin de sofa, détruire un plancher de bois franc, etc…
Astuce: Pour économiser sur les frais de gardiennage, on peut utiliser des plateformes comme House Sitters Canada, Workaway ou House Sit World qui nous mettent en relation avec des gardiens ou des gardiennes qui, en échange d’un logement pour découvrir notre coin de pays, peuvent prendre soin de notre animal et de notre maison à peu de frais.
Avant de craquer pour une petite boule de poils, il est donc primordial de faire les bons calculs, afin de pouvoir lui assurer santé, sécurité et bonheur tout au long de sa vie!