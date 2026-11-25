Alors que le coût de la vie monte en flèche, une nouvelle microtendance émerge sur les médias sociaux: celle de la déconsommation. Des comptes de créateurs de contenu et des ouvrages entièrement consacrés à la réparation d’objets, à l’achat de seconde main de biens essentiels, aux défis «sans achat», voire au troc ou au glanage urbain (dumpster diving), se multiplient à toute vitesse, montrant l’intérêt grandissant pour ces sujets.

Autrefois, la «simplicité volontaire» était le choix de quelques-uns, mais cette façon de consommer est aujourd’hui plus répandue. Parce que les choses coûtent plus cher. De janvier 2022 à juillet 2026, les prix pour l’ensemble des biens et services ont augmenté en moyenne de 18 %, et davantage encore pour certaines dépenses difficiles à éviter: le logement (+ 27 %) et l’alimentation (+ 24 %), peut-on lire dans le dernier rapport Pouvoir d’achat de l’Institut du Québec. En bref, le commun des mortels s’appauvrit et fait face aux conséquences d’une crise climatique sans précédent. Tous les ingrédients sont réunis pour qu’on revoie notre tendance à la consommation de masse! Mais attention, il s’agit encore d’une microtendance: malgré la bonne volonté des gens à poser des gestes responsables, on constate que l’adoption de pratiques nécessitant une véritable transformation du modèle de consommation courant demeure limitée, lit-on dans le dernier rapport du Baromètre de la consommation responsable 2026 de l’Observatoire de la consommation responsable.