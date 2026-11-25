Alors que le coût de la vie monte en flèche, une nouvelle microtendance émerge sur les médias sociaux: celle de la déconsommation. Des comptes de créateurs de contenu et des ouvrages entièrement consacrés à la réparation d’objets, à l’achat de seconde main de biens essentiels, aux défis «sans achat», voire au troc ou au glanage urbain (dumpster diving), se multiplient à toute vitesse, montrant l’intérêt grandissant pour ces sujets.
Autrefois, la «simplicité volontaire» était le choix de quelques-uns, mais cette façon de consommer est aujourd’hui plus répandue. Parce que les choses coûtent plus cher. De janvier 2022 à juillet 2026, les prix pour l’ensemble des biens et services ont augmenté en moyenne de 18 %, et davantage encore pour certaines dépenses difficiles à éviter: le logement (+ 27 %) et l’alimentation (+ 24 %), peut-on lire dans le dernier rapport Pouvoir d’achat de l’Institut du Québec. En bref, le commun des mortels s’appauvrit et fait face aux conséquences d’une crise climatique sans précédent. Tous les ingrédients sont réunis pour qu’on revoie notre tendance à la consommation de masse! Mais attention, il s’agit encore d’une microtendance: malgré la bonne volonté des gens à poser des gestes responsables, on constate que l’adoption de pratiques nécessitant une véritable transformation du modèle de consommation courant demeure limitée, lit-on dans le dernier rapport du Baromètre de la consommation responsable 2026 de l’Observatoire de la consommation responsable.
Toutefois, dans ce même rapport, on apprend par exemple qu’en ce qui a trait aux vêtements, 10,2 % des répondants privilégient les articles de seconde main et 88,4 % les utilisent le plus longtemps possible. Selon ThredUP, un calculateur d’empreinte de carbone associée au monde de la mode, le fait d’acheter et de porter des vêtements d’occasion réduit en moyenne de 25 % nos émissions de carbone, ce qui n’est pas négligeable!
Derrière ces changements se cachent des personnalités de tous les horizons qui travaillent fort pour nous aider à faire plus avec moins. En nous proposant tantôt des contenus en ligne, tantôt des livres, tantôt des guides pratiques, ils ont un but en tête: nous guider dans notre transition vers une consommation plus responsable, plus écologique… et moins effrénée!
POUR NE PAS GASPILLER UNE MIETTE
Avec la hausse du prix des denrées à l’épicerie, pas question de gaspiller! On apprend comment tirer profit au maximum de nos ingrédients grâce à des blogues comme Chic frigo sans fric, où on trouve des recettes, des guides et des astuces pour donner «jusqu’à trois vies à nos aliments»! C’est l’experte Florence-Léa Siry qui est derrière cette ressource pratique. Elle a également écrit La consommation dont vous êtes le z’héros – Petit guide pratique pour s’initier au mode de vie zéro déchet et Défis zéro gaspi – Techniques et canevas pour réduire le gaspillage alimentaire. Deux ouvrages de référence si on s’intéresse à la déconsommation.
POUR DONNER UNE DEUXIÈME VIE À NOS ARTICLES
Pour apprendre à revaloriser ce qu’on possède déjà, on s’inspire du travail de suprarecycleuses comme Very Joëlle, qui valorise des vêtements dénichés dans des friperies, ou encore Rien ne se perd, qui se concentre sur les meubles d’occasion. On peut aussi se procurer le livre Couture upcycling avec Maéli – 20 idées créatives pour revaloriser vos tissus si on veut faire le plein de bonnes idées et d’astuces pratiques qui nous permettent de mettre la main à la pâte, même si on débute en couture.
POUR ADOPTER UN MODE DE VIE PLUS MINIMALISTE
Si on souhaite se tourner vers ce qu’on pourrait appeler la simplicité volontaire, ou si on est tentées d’adopter une approche plus minimaliste de la consommation, on peut profiter du savoir-faire et de l’expérience de créateurs de contenus comme Vicky Payeur, du compte Vivre avec moins, qui propose moult façons d’épurer et de simplifier notre quotidien, pour tendre vers un mode de vie plus frugal. Marie-Michèle Larivée, qui est l’autrice du livre Rien de neuf – Guide pour une consommation écologique, économique et engagée, nous offre aussi des trucs et des astuces pour réparer, suprarecycler et réutiliser. À la clé: ne rien acheter de neuf, voire ne rien acheter du tout.
POUR MIEUX APPRENDRE À DÉCONSOMMER
Pour mieux comprendre la déconsommation et ce que cette microtendance signifie sur le plan tant personnel que social, on se tourne vers Se libérer par la déconsommation – 101 manières d’atteindre la santé financière, un livre de Jean-Sébastien Marsan. On y apprend une tonne d’informations utiles qui, au final, nous permettent de faire des choix plus éclairés et d’économiser. Parce que moins consommer, c’est bon pour la planète… comme pour notre portefeuille!