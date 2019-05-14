Justine, 35 ans, est chef recherchiste. Elle est travailleuse autonome depuis plus d’une décennie, tout comme son conjoint, qui est comédien et humoriste. Ses revenus fluctuent d’un mois à l’autre. Au fil des années, elle a appris à anticiper les temps creux. «Parfois, je travaille sur trois contrats en même temps, et je fais beaucoup d’argent d’un coup. Mais je ne peux pas tout dépenser! J’en mets une grande partie de côté, je pense à ce que je devrai bientôt payer.» C’est là la clé du succès, selon Stéphanie Castonguay, Planificatrice financière au Centre d’expertise-conseil de la Banque Nationale.

«Quand nos revenus varient, le défi est de trouver un équilibre. Il faut profiter des bons mois sans se mettre à risque pour les moins bons.» Elle conseille donc de se donner un cadre, mais de rester flexible et de toujours payer nos engagements financiers avant de dépenser. «La stabilité financière commence par une habitude simple: dès que l’on reçoit un montant d’argent, mettre immédiatement de côté l’argent qui devra être remis plus tard au gouvernement. On pense aux impôts, aux taxes et aux cotisations, par exemple. Ça nous évite du stress… et de mauvaises surprises!»

Catherine Anne, 38 ans, est une autrice, traductrice, réviseure linguistique et accompagnatrice littéraire de longue date. Ses revenus ne sont pas réguliers. Ils dépendent des saisons et des contrats. C’est l’une des raisons pour lesquelles elle a choisi de ne pas avoir de carte de crédit. «J’ai une carte prépayée que j’alimente au besoin. Je ne dépense pas beaucoup. Je n’ai pas de voiture, pas d’enfant, je ne mange pas de viande, je ne bois pas d’alcool et je ne sors pas dans les bars. Quand je gagne moins, je dépense simplement moins. Ma stratégie, c’est le minimalisme: c’est bon pour mon budget, mais aussi pour ma santé mentale», dit-elle. Stéphanie Castonguay affirme qu’il est important d’avoir de la discipline, «mais qu’on peut aussi allouer un budget au plaisir, même modeste, pour éviter les excès». Elle encourage également les travailleurs au revenu irrégulier à se constituer un fonds d’urgence et à limiter les dépenses impulsives, à l’instar de Catherine Anne.