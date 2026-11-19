L’ère de la transparence

«De nos jours, avec les médias sociaux, nous avons sans nul doute atteint un point où les consommateurs s’attendent à un certain niveau de transparence», explique Carlene Higgins, fondatrice de Cassatt Beauty et coanimatrice du balado Breaking Beauty. Pour promouvoir La Pommade, une crème pour la peau à base de rétinoïdes et le premier produit lancé par Cassatt Beauty, l’entrepreneure canadienne s’est livrée sans détour sur les médias sociaux. Elle a parlé de tout—de ce qui a inspiré la formulation unique du produit aux défis financiers liés au lancement d’une entreprise. «J’essaie d’être aussi honnête que possible sur mes plateformes au sujet des aléas inhérents au lancement d’une nouvelle marque de beauté. Je parle non seulement de mes défis, mais aussi de mes réussites», précise-t-elle.

Cette tendance à la candeur est rafraîchissante, mais encore assez nichée. Pas plus tard qu’en 2024, un rapport de l’application d’évaluation des marques éthiques Good on You a révélé «un greenwashing généralisé et un manque de transparence» parmi les 239 marques de beauté qu’elle a examinées. Le rapport relevait que 75% des marques publiaient en ligne la liste des ingrédients de leurs différents produits, mais ne fournissaient pas d’informations claires sur les quantités réelles utilisées.

Certaines marques, cependant, décident de jouer le tout pour le tout. C’est le cas de la marque de soins pour la peau née à Toronto The Ordinary, réputée pour nommer ses produits d’après leurs principes actifs clés, en précisant même leurs concentrations exactes. «Nous nous sommes lancés pour bouleverser une industrie souvent opaque et ambiguë sur tout ce qui entoure les ingrédients et les réels bienfaits des produits», explique Amy Bi, vice-présidente de la marque chez Deciem, la société mère de The Ordinary. «Nos produits portent le nom de leurs ingrédients actifs plutôt que des noms farfelus qui vendent du rêve afin que les consommateurs sachent exactement ce qu’ils appliquent sur leur peau. Cette honnêteté s’étend à nos prix; nous croyons que les consommateurs devraient payer pour ce qui se trouve dans un produit, pas pour le buzz marketing qui l’entoure.»

Carlene Higgins, qui a longtemps été rédactrice en chef beauté pour un magazine, affirme que la façon dont le fondateur de The Ordinary, Brandon Truaxe, «a véritablement réduit au strict minimum tout le marketing et tout le blabla [autour de ses produits]» est révolutionnaire, et que cette marque, créée il y a 10 ans, «a véritablement changé la donne en matière de transparence, en montrant aux consommateurs que les produits bruts coûtent très peu cher à fabriquer».