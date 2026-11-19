L’industrie de la beauté est un secteur très lucratif. Selon Statista, les Canadiens dépensent plus de 12 milliards de dollars par année en cosmétiques. C’est également un secteur où de nombreux acteurs se livrent une forte concurrence. Pour tirer leur épingle du jeu, certains comptent sur une grande transparence dans leurs stratégies de marketing. D’emblée, Santé Canada exige que tous les ingrédients soient indiqués sur les étiquettes des produits cosmétiques, mais certaines marques choisissent d’aller plus loin en faisant part de leur propre chef de la composition détaillée de leurs formules, leurs coûts d’exploitation, les résultats d’études cliniques et bien plus encore.
L’ère de la transparence
«De nos jours, avec les médias sociaux, nous avons sans nul doute atteint un point où les consommateurs s’attendent à un certain niveau de transparence», explique Carlene Higgins, fondatrice de Cassatt Beauty et coanimatrice du balado Breaking Beauty. Pour promouvoir La Pommade, une crème pour la peau à base de rétinoïdes et le premier produit lancé par Cassatt Beauty, l’entrepreneure canadienne s’est livrée sans détour sur les médias sociaux. Elle a parlé de tout—de ce qui a inspiré la formulation unique du produit aux défis financiers liés au lancement d’une entreprise. «J’essaie d’être aussi honnête que possible sur mes plateformes au sujet des aléas inhérents au lancement d’une nouvelle marque de beauté. Je parle non seulement de mes défis, mais aussi de mes réussites», précise-t-elle.
Cette tendance à la candeur est rafraîchissante, mais encore assez nichée. Pas plus tard qu’en 2024, un rapport de l’application d’évaluation des marques éthiques Good on You a révélé «un greenwashing généralisé et un manque de transparence» parmi les 239 marques de beauté qu’elle a examinées. Le rapport relevait que 75% des marques publiaient en ligne la liste des ingrédients de leurs différents produits, mais ne fournissaient pas d’informations claires sur les quantités réelles utilisées.
Certaines marques, cependant, décident de jouer le tout pour le tout. C’est le cas de la marque de soins pour la peau née à Toronto The Ordinary, réputée pour nommer ses produits d’après leurs principes actifs clés, en précisant même leurs concentrations exactes. «Nous nous sommes lancés pour bouleverser une industrie souvent opaque et ambiguë sur tout ce qui entoure les ingrédients et les réels bienfaits des produits», explique Amy Bi, vice-présidente de la marque chez Deciem, la société mère de The Ordinary. «Nos produits portent le nom de leurs ingrédients actifs plutôt que des noms farfelus qui vendent du rêve afin que les consommateurs sachent exactement ce qu’ils appliquent sur leur peau. Cette honnêteté s’étend à nos prix; nous croyons que les consommateurs devraient payer pour ce qui se trouve dans un produit, pas pour le buzz marketing qui l’entoure.»
Carlene Higgins, qui a longtemps été rédactrice en chef beauté pour un magazine, affirme que la façon dont le fondateur de The Ordinary, Brandon Truaxe, «a véritablement réduit au strict minimum tout le marketing et tout le blabla [autour de ses produits]» est révolutionnaire, et que cette marque, créée il y a 10 ans, «a véritablement changé la donne en matière de transparence, en montrant aux consommateurs que les produits bruts coûtent très peu cher à fabriquer».
L’honnêteté qui rapporte
Être transparent par rapport aux coûts est une technique marketing qui ne se limite pas au monde de la beauté. Un rapport publié en 2020 dans Marketing Science examine ce phénomène. On y constate que de divulguer volontairement les coûts associés à la production de biens ou à l’offre de services peut favoriser la confiance… et entraîner une augmentation des ventes!
Dans la foulée du succès de The Ordinary, des marques de beauté de nouvelle génération ont décidé d’intégrer la transparence dans leur modèle d’affaires. La marque de soins de la peau Dieux, par exemple, communique systématiquement les concentrations des ingrédients actifs et les notes issues des études cliniques, et détaille les prix directement sur les pages de ses produits. «Je pense que, dans le secteur de la beauté, il y a un problème de confiance… et donc, pour nous, il s’agit vraiment de rétablir ce lien de confiance», expose Charlotte Palermino, cofondatrice et directrice de la marque Dieux.
Certaines marques de beauté «propre» se vantent de ne pas utiliser tel ou tel ingrédient, alors que le produit n’en contient généralement pas. D’autres font ce qu’on appelle du «dusting», c’est-à-dire qu’elles incluent dans leurs formules des quantités minimes d’ingrédients actifs purement à des fins marketing, explique Charlotte Palermino. «Je pense que cette pratique devrait être illégale, car elle induit les consommateurs en erreur», ajoute-t-elle.
La volonté de sensibiliser les consommateurs aux ingrédients, aux prix, à la durabilité et à la formulation des produits est au cœur de l’identité de Dieux. «C’est du contenu, c’est du marketing, c’est un sujet de discussion avec notre communauté, détaille sa cofondatrice et directrice de la marque. On peut orienter les gens dans la bonne direction. On peut utiliser le marketing pour créer des consommateurs mieux informés plutôt que de les pousser à l’achat avec des renseignements qui pourraient être mal compris ou trompeurs.»
Tout prendre en compte
Les consommateurs de produits de beauté ont aujourd’hui accès à plus d’information que jamais, et bon nombre d’entre eux se soucient suffisamment de ce qu’ils mettent sur leur peau pour lire avec attention les étiquettes. Selon Charlotte Palermino, les clients de Dieux adorent savoir ce que contient chaque produit. Ils passent «pas mal de temps à parcourir les différentes sections» du site web de l’entreprise, dit-elle.
Ironiquement, plus l’information disponible est abondante, plus les consommateurs doivent apprendre à distinguer les faits des arguments marketing. Pour y parvenir, Carlene Higgins recommande de privilégier les ingrédients soutenus par le plus grand nombre de données scientifiques et qui ont fait leurs preuves depuis des décennies. «Il y a actuellement beaucoup de battage médiatique autour de certains ingrédients anti-âge, comme les exosomes, les facteurs de croissance ou le PDRN, indique-t-elle. Mais aucun d’entre eux n’est aussi documenté que les rétinoïdes.»
Carlene Higgins souligne que, lorsqu’on examine les études cliniques menées par les marques, il faut vérifier si elles ont fait l’objet d’une évaluation par les pairs et si elles abordent des sujets clés tels que la stabilité et l’absorption. En tant que jeune entreprise autofinancée, Cassatt Beauty n’a mené aucun essai clinique, mais la fondatrice considère qu’il s’agit d’une prochaine étape importante. «Si nous réalisons notre première ronde de financement, les fonds seront sans aucun doute consacrés à des essais cliniques, car les gens veulent savoir que le produit qu’ils utilisent fonctionne vraiment», signale-t-elle.
En attendant, elle s’attache à continuer de raconter l’histoire de sa marque et de ses produits de manière ouverte et honnête. «Pour moi, instaurer un climat de confiance avec mes consommateurs est primordial. C’est de cette façon que je veux faire des affaires», laisse-t-elle tomber.