Commençons par une confession qui ne surprendra personne dans mon entourage: je ne suis pas particulièrement raisonnable avec l’argent. Mais je le suis davantage en vieillissant. Un peu par sagesse, beaucoup par nécessité. Parce qu’arrive un moment où il faut commencer à penser à «l’après-aventure professionnelle» – expression plus sympathique que le mot «retraite».

Le problème, c’est que j’ai énormément de difficulté à résister à une expérience extraordinaire: un spectacle dont je me souviendrai toute ma vie, une table incroyable à l’autre bout du monde, une bouteille de vin exceptionnelle partagée entre amis, une randonnée au cœur d’un paysage à couper le souffle, un voyage décidé sur un coup de tête… Je réfrène facilement certaines dépenses, mais je deviens complètement irrationnelle devant la promesse d’un beau souvenir.

Mon portefeuille et moi avons donc établi un pacte: j’essaie d’être plus sage, mais je refuse de devenir plate.