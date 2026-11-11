Commençons par une confession qui ne surprendra personne dans mon entourage: je ne suis pas particulièrement raisonnable avec l’argent. Mais je le suis davantage en vieillissant. Un peu par sagesse, beaucoup par nécessité. Parce qu’arrive un moment où il faut commencer à penser à «l’après-aventure professionnelle» – expression plus sympathique que le mot «retraite».
Le problème, c’est que j’ai énormément de difficulté à résister à une expérience extraordinaire: un spectacle dont je me souviendrai toute ma vie, une table incroyable à l’autre bout du monde, une bouteille de vin exceptionnelle partagée entre amis, une randonnée au cœur d’un paysage à couper le souffle, un voyage décidé sur un coup de tête… Je réfrène facilement certaines dépenses, mais je deviens complètement irrationnelle devant la promesse d’un beau souvenir.
Mon portefeuille et moi avons donc établi un pacte: j’essaie d’être plus sage, mais je refuse de devenir plate.
Et quelque part dans cette hiérarchie très personnelle de mes priorités se trouve aussi… ma peau. Oui, je sais. Entre la planification financière de mes vieux jours et l’achat d’un sérum qui me promet le teint frais d’une personne ayant dormi huit heures, le grand écart peut sembler impressionnant. Mais que voulez-vous, j’aime l’expérience de la beauté. Parce qu’un produit peut être beaucoup plus que le petit pot qu’on rapporte à la maison.
Il y a le plaisir de le découvrir. Sa texture. Son parfum. Son joli flacon, qu’on laisse volontairement trôner sur le comptoir. Et puis il y a ces quelques minutes qu’on prend pour soi en appliquant un sérum, une huile ou un masque. Parce que pendant ce court laps de temps, personne ne nous demande rien. Et ça aussi, ça a une valeur.
Je consacre donc un certain budget aux produits et aux soins qui m’apportent ce plaisir, même s’ils sont plus chers que ce que la stricte logique financière pourrait recommander. Je ne prétendrai surtout pas qu’ils sont «essentiels». Ils ne le sont pas. Mais ils participent à mon bien-être.
Avec le temps, cependant, je suis devenue plus exigeante. Je veux moins, mais je veux mieux. Je veux terminer mes pots. Je veux voir une différence. Et surtout, je veux ressentir quelque chose. Le prix à lui seul n’est jamais une garantie de plaisir – en beauté comme au restaurant, d’ailleurs. Il existe des produits abordables dont je ne pourrais plus me passer et des crèmes hors de prix qui m’ont laissée parfaitement… de marbre.
Et c’est peut-être ça, finalement, que l’âge m’a appris au sujet de l’argent: être raisonnable ne signifie pas nécessairement dépenser moins, mais choisir davantage.
Je vais donc continuer à planifier sérieusement mon «après-aventure professionnelle». Mais je vais aussi continuer à découvrir le monde, à voir des spectacles, à m’offrir de bonnes tables et, très certainement, à succomber de temps à autre à un petit pot beaucoup trop joli qui me promet une peau extraordinaire.
Sophie Banford, éditrice
Photo: Andréanne Gauthier
Stylisme: Laura Malisan
Mise en beauté: Virginie Vandelac