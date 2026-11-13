Originaire d’Edmonton, Gabrielle Rohovie est une «fifille» autoproclamée. Quand elle était enfant, sa mère l’emmenait se faire faire les ongles à chacun de ses anniversaires. Aujourd’hui, avec son salaire de directrice du marketing pour la marque canadienne de bijoux So Pretty Cara Cotter, ce petit plaisir est devenu une habitude. À 27 ans, Gabrielle est fiancée et économise pour acheter une maison. Elle consacre toutefois environ 12% de son budget mensuel aux dépenses liées à la beauté et aux soins personnels, notamment aux produits de beauté, aux traitements cosmétiques et aux cours d’entraînement physique.
«Même lorsque j’ai dû couper ailleurs pour épargner davantage, j’ai conservé mon budget réservé à la beauté. Ça peut paraître superficiel, mais j’ai l’impression que [prendre soin de moi] me rend plus performante. C’est un peu comme mettre son masque à oxygène en premier dans un avion avant d’aider les autres. Mes routines de bien-être me permettent de prendre du temps pour moi», explique-t-elle.
«Les dépenses en beauté et en bien-être peuvent être une priorité pour bien des consommateurs, particulièrement dans la génération Z, qui les perçoit souvent comme des investissements dans sa qualité de vie et son épanouissement personnel, souligne Ravy Pung, planificatrice financière au Centre d’expertise-conseil à la Banque Nationale. Le principal défi, c’est de trouver un équilibre entre le bien-être immédiat et la santé financière à long terme.»
Le cabinet de conseil en gestion McKinsey & Company a révélé que le marché mondial de la beauté devrait connaître une croissance de 5% par année jusqu’en 2030 et que l’achat en ligne connaîtrait un vif essor. D’ailleurs, au Canada, le cabinet d’études de marché NIQ indique que ce sont les jeunes adultes qui sont le moteur de cette croissance; 54% d’entre eux achètent des produits en ligne comparativement à 43% pour le reste de la population. Ils consacrent délibérément une partie de leur budget à la beauté et aux soins personnels, en se laissant guider par des facteurs tels que leurs valeurs, la durabilité des produits ainsi que la science derrière leurs formulations.
«[En ligne], nous sommes constamment exposées à de nouveaux produits et services, ce qui stimule nos pulsions d’achat impulsif. Ça vaut la peine de prendre un moment pour se demander si le produit répond réellement à un besoin durable ou s’il s’agit simplement d’une envie passagère, suggère Ravy Pung. Est-ce qu’on préfère investir dans un gloss, un abonnement au gym ou plutôt un soin mensuel au spa? Les dépenses qui contribuent réellement à la santé physique ou mentale, ou à la confiance en soi, peuvent offrir une plus grande valeur personnelle à long terme.»
Selon Angus McOuat, associé spécialisé dans les secteurs de la consommation et du commerce de détail chez McKinsey & Company à Toronto, les GenZ recherchent des produits de beauté qui donnent des résultats concrets. Ils n’associent plus automatiquement les marques de luxe à un gage de qualité; ils veulent des données, de l’information, des garanties. «Ils veulent être mis au fait des fondements scientifiques de la formulation des produits censés prendre soin de leur peau et de leurs cheveux, indique-t-il. La génération Z est l’un des groupes qui se penchent vraiment sur les recherches et sur les avis des autres consommateurs afin d’optimiser leurs routines [beauté].»
Même si Gabrielle Rohovie ne passe pas son temps à éplucher des études scientifiques, elle est prête à dépenser un peu plus pour des produits et des services qui ont fait leurs preuves. Elle se laisse parfois tenter par les produits tendance, les séries limitées ou les marques de célébrités, comme Rhode par Hailey Bieber, mais elle préfère les marques éthiques, qui déploient de véritables démarches en matière de durabilité. Or ce qui lui tient le plus à cœur, c’est avant tout la qualité des produits et leur efficacité. «Je cherche des formulations qui sont fiables, de qualité et qui apportent rapidement des résultats», signale-t-elle. Elle ne tente pas nécessairement de faire des aubaines, mais ne ressent pas non plus le besoin de dépenser pour des expériences luxueuses.
La qualité des produits et des services ainsi que les résultats qu’ils engendrent ne sont pas les seules choses que recherchent les membres de la jeune génération. Mahika Varma, une étudiante de 20 ans à l’Université de Toronto, estime que de 5 à 8% de son budget est consacré à la beauté. Elle finit tous ses petits pots jusqu’à la dernière goutte avant d’en racheter d’autres, mais elle succombe à des gloss ou à des rouges à lèvres, ici et là. Selon la planificatrice financière Ravy Pung, si l’on voit les cosmétiques ou les soins de beauté comme une façon de prendre soin de nous ou de nous exprimer, on peut réfléchir à la façon de prioriser nos dépenses dans cette catégorie, par exemple en nous assurant de réserver une portion précise de notre budget à cet effet. «Cette approche permet aux consommateurs de dépenser sans compromettre leurs autres priorités financières et favorise une consommation plus réfléchie et mieux maîtrisée», précise-t-elle.
Mahika affirme que, pour elle, ce sont les valeurs d’une entreprise qui la préoccupent d’abord et avant tout. «La première chose qui guide mes choix, c’est la diversité au sein de l’entreprise. J’achète systématiquement les produits Fenty Beauty, par exemple, parce que ses politiques en matière d’équité, de diversité et d’inclusion sont vraiment excellentes», mentionne-t-elle, précisant qu’elle avait autrefois beaucoup de mal à trouver des teintes adaptées à sa carnation et qu’elle préfère donc soutenir les marques qui proposent une gamme de nuances inclusive.
Angus McOuat corrobore le point de vue de Mahika. «Les GenZ préfèrent les petites marques indépendantes et recherchent des entreprises qui reflètent leur identité et leurs valeurs.» L’étudiante, qui travaille également à temps partiel, fait des recherches avant d’acheter un produit pour la première fois et admet même être parfois rebutée par les marques qui s’associent à des influenceurs. Elle s’intéresse à des aspects tels que les pratiques de travail équitables et éthiques et même aux valeurs politiques des entreprises. Comme elle vit avec un budget d’étudiante, le prix est également un facteur important, mais ce n’est pas sa priorité. «Si le fond de teint qui répond à tous mes besoins coûte 55 $ et qu’un autre coûte 40 $, je vais opter pour celui à 55 $», souligne-t-elle.
La jeune femme reconnaît toutefois que tout le monde ne peut pas se permettre de choisir le produit le plus cher simplement parce qu’il correspond à ses valeurs. «Si je dépense 30 $ pour un gloss, j’espère bien qu’on n’abat pas des arbres pour le fabriquer, dit-elle. Mais j’ai le privilège de pouvoir dépenser 30 $ pour un gloss. J’ai une marge de manœuvre, c’est donc important pour moi de choisir des produits qui représentent bien qui je suis et ce qui me tient à cœur.»
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