Le cabinet de conseil en gestion McKinsey & Company a révélé que le marché mondial de la beauté devrait connaître une croissance de 5% par année jusqu’en 2030 et que l’achat en ligne connaîtrait un vif essor. D’ailleurs, au Canada, le cabinet d’études de marché NIQ indique que ce sont les jeunes adultes qui sont le moteur de cette croissance; 54% d’entre eux achètent des produits en ligne comparativement à 43% pour le reste de la population. Ils consacrent délibérément une partie de leur budget à la beauté et aux soins personnels, en se laissant guider par des facteurs tels que leurs valeurs, la durabilité des produits ainsi que la science derrière leurs formulations.

«[En ligne], nous sommes constamment exposées à de nouveaux produits et services, ce qui stimule nos pulsions d’achat impulsif. Ça vaut la peine de prendre un moment pour se demander si le produit répond réellement à un besoin durable ou s’il s’agit simplement d’une envie passagère, suggère Ravy Pung. Est-ce qu’on préfère investir dans un gloss, un abonnement au gym ou plutôt un soin mensuel au spa? Les dépenses qui contribuent réellement à la santé physique ou mentale, ou à la confiance en soi, peuvent offrir une plus grande valeur personnelle à long terme.»

Selon Angus McOuat, associé spécialisé dans les secteurs de la consommation et du commerce de détail chez McKinsey & Company à Toronto, les GenZ recherchent des produits de beauté qui donnent des résultats concrets. Ils n’associent plus automatiquement les marques de luxe à un gage de qualité; ils veulent des données, de l’information, des garanties. «Ils veulent être mis au fait des fondements scientifiques de la formulation des produits censés prendre soin de leur peau et de leurs cheveux, indique-t-il. La génération Z est l’un des groupes qui se penchent vraiment sur les recherches et sur les avis des autres consommateurs afin d’optimiser leurs routines [beauté].»