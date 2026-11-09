En 10 ans, la gestion de nos finances a changé du tout au tout.

De nos jours, les applis sur notre téléphone nous servent à planifier des vacances, à partager une addition au restaurant, à transférer des sommes à un ami et à faire le suivi de nos dépenses. Les entreprises de technologie financière, souvent appelées «fintechs, qui ont développés ce type d’applis, transforment la façon dont nous gérons notre argent et simplifient grandement bon nombre de transactions.

Grâce à ces outils numériques, il est beaucoup plus facile de gérer ses finances lorsqu’on est une femme qui cherche à concilier carrière, responsabilités familiales, projet entrepreneurial et objectifs financiers à long terme. Une commodité qui a de quoi séduire, mais il faut aussi se demander ce qu’il advient de l’argent que l’on confie à une fintech.

Vu l’attrait croissant des fintechs, il importe plus que jamais de comprendre où ces entreprises déposent votre argent et de quelle protection vous bénéficiez, afin de prendre une décision en toute confiance.