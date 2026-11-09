En 10 ans, la gestion de nos finances a changé du tout au tout.
De nos jours, les applis sur notre téléphone nous servent à planifier des vacances, à partager une addition au restaurant, à transférer des sommes à un ami et à faire le suivi de nos dépenses. Les entreprises de technologie financière, souvent appelées «fintechs, qui ont développés ce type d’applis, transforment la façon dont nous gérons notre argent et simplifient grandement bon nombre de transactions.
Grâce à ces outils numériques, il est beaucoup plus facile de gérer ses finances lorsqu’on est une femme qui cherche à concilier carrière, responsabilités familiales, projet entrepreneurial et objectifs financiers à long terme. Une commodité qui a de quoi séduire, mais il faut aussi se demander ce qu’il advient de l’argent que l’on confie à une fintech.
Vu l’attrait croissant des fintechs, il importe plus que jamais de comprendre où ces entreprises déposent votre argent et de quelle protection vous bénéficiez, afin de prendre une décision en toute confiance.
La montée des fintechs
Les entreprises de technologie financière conçoivent des solutions numériques – plateformes en ligne et applications mobiles, par exemple – dans le but de d’offrir des produits et services financiers. Sans avoir pignon sur rue, nombre d’entre elles proposent des comptes d’épargne, des cartes prépayées et des services de paiement.
Ces produits et services ressemblent à s’y méprendre à ceux offerts par les banques, mais les fintechs ne sont pas des banques, elles n’ont pas de permis bancaire et elles ne sont pas membres de la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC).
N’en concluez pas que votre argent n’est pas protégé. En fait, tout dépend de la manière dont votre argent est géré et de l’endroit où il est placé.
Fonctionnement de l’assurance-dépôts
La SADC protège les dépôts assurables confiés à ses institutions membres. Comme les fintechs ne peuvent adhérer à la SADC, les sommes que vous leur confiez ne sont protégées par la SADC que si elles sont déposées auprès d’une institution membre de la SADC d’une manière qui satisfait aux exigences de ceSociété d’assurance-dépôts du Canada (SADC).
Deux scénarios peuvent être envisagés.
Le compte est détenu en votre nom
Certaines fintechs ouvrent un compte en votre nom auprès d’une institution membre et y déposent votre argent.
Vous êtes alors la titulaire du compte inscrit dans les registres de cette institution. Si vos dépôts sont assurables, ils seront protégés par la SADC comme si vous aviez ouvert le compte vous-même dans cette institution.
Si l’institution fait faillite, les dépôts assurables que la fintech lui a confiés en votre nom s’ajoutent aux autres dépôts assurables que vous détenez dans cette institution dans la même catégorie et ils bénéficient d’une protection maximale de 100 000 $ par catégorie.
Votre argent est placé en fiducie
Le deuxième scénario concerne le recours à un compte en fiducie.
Dans ce cas, la fintech dépose l’argent de ses clients dans un compte en fiducie ouvert auprès d’une institution membre et elle désigne ces clients comme bénéficiaires. Si la fintech satisfait aux exigences de déclaration de la SADC, les dépôts assurables de chaque bénéficiaire pourront faire l’objet d’une protection distincte.
Il incombe à la fintech, en qualité de fiduciaire officiel, de transmettre à l’institution membre tous les renseignements exigés, y compris les renseignements sur les bénéficiaires et la part de chacun, pour que les dépôts à rembourser puissent être calculés en cas de besoin.
Ce qu’il faut retenir, c’est que les fiducies peuvent être structurées de plus d’une manière et qu’il importe donc de poser les bonnes questions.
Des détails importants
Bien des gens font l’erreur de croire que toutes les sommes confiées à une fintech sont forcément protégées de la même manière.
C’est faux. Dans certaines circonstances, la fintech regroupe les sommes de plusieurs clients dans un seul et même compte, qu’elle détient en son nom. Si le compte n’est pas structuré comme un véritable compte en fiducie, c’est la fintech qui est vue comme le déposant, et non ses clients. Dans ce cas, la protection de la SADC se limitera aux dépôts assurables de la fintech, sans s’étendre à ceux de chaque client.
En pratique, le compte en commun sera protégé jusqu’à concurrence de 100 000 $, quel que soit le nombre de clients. Vous comprenez que, selon la structure du compte, votre argent sera protégé… ou non.
Trois questions à poser
Il suffit souvent de poser les bonnes questions pour se rassurer.
- «Avez-vous confié mon argent à une institution membre de la SADC?»
- «De quelle manière mon argent est-il confié à l’institution membre?»
- «Quel est le montant de la protection de la SADC?»
Votre fournisseur devrait être en mesure de bien vous expliquer de quelle manière il place votre argent et de quelle manière celui-ci est protégé. Il est bon de savoir par ailleurs que la SADC a mis en place des règles pour que le public soit bien informé au sujet de la protection des dépôts. Si vous vous demandez si les explications d’une fintech sont exactes, vous pouvez le vérifier auprès de la SADC en écrivant à [email protected].
La finance numérique en toute confiance
La technologie transforme sans cesse notre rapport à l’argent et donne naissance à de nouvelles façons d’épargner, de dépenser et de planifier.
Que vous souhaitiez vous constituer un fonds d’urgence, épargner en vue de l’achat d’une maison, planifier une réorientation professionnelle ou tout simplement mieux gérer vos finances, vous avez tout intérêt à comprendre où votre argent est placé.
Les fintechs offrent souvent des solutions novatrices et commodes. Tirez profit de cette commodité, mais assurez-vous de bien comprendre dans quelle mesure vos dépôts sont protégés, afin de prendre des décisions adaptées à vos objectifs financiers et d’avoir l’esprit tranquille.
Il ne suffit pas de comprendre comment vos épargnes fructifient. Il faut aussi savoir si votre argent est protégé.
Pour en savoir plus sur les fintechs et la protection de votre argent, consultez le site Web de la SADC.
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