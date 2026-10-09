Longtemps considérée comme réservée à l’élite, la collection d’art voit son visage se transformer. Une toute nouvelle génération de jeunes prend actuellement d’assaut le marché mondial de l’art: 46% des collectionneurs de la plateforme en ligne Avant Arte sont âgés de 18 à 39 ans, tandis que les membres de la génération Z et les millénariaux représentaient 46% des nouveaux enchérisseurs et acheteurs chez Christie’s en 2025.

Collectionner des œuvres d’art peut sembler intimidant, mais ce n’est en réalité qu’une question de curiosité, d’exploration et d’instinct. On peut tout à fait commencer à collectionner, même avec un budget modeste, à condition de prendre le temps de découvrir les artistes et les œuvres qui nous interpellent, et d’acheter avec soin et intention.

Trois collectionneuses et conservatrices canadiennes nous font part ici de leur parcours, de leurs conseils et de leurs réflexions sur l’art de construire une collection réfléchie.