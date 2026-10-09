Bien-être financier
Acheter de l'art : conseils d'expertes pour bâtir votre première collection
Petit guide de la collectionneuse d'art néophyte.
par : Leva Rowen adaptation Elisabeth Massicolli- 09 oct. 2026
Karolina Grabowska (Unsplash)
Longtemps considérée comme réservée à l’élite, la collection d’art voit son visage se transformer. Une toute nouvelle génération de jeunes prend actuellement d’assaut le marché mondial de l’art: 46% des collectionneurs de la plateforme en ligne Avant Arte sont âgés de 18 à 39 ans, tandis que les membres de la génération Z et les millénariaux représentaient 46% des nouveaux enchérisseurs et acheteurs chez Christie’s en 2025.
Collectionner des œuvres d’art peut sembler intimidant, mais ce n’est en réalité qu’une question de curiosité, d’exploration et d’instinct. On peut tout à fait commencer à collectionner, même avec un budget modeste, à condition de prendre le temps de découvrir les artistes et les œuvres qui nous interpellent, et d’acheter avec soin et intention.
Trois collectionneuses et conservatrices canadiennes nous font part ici de leur parcours, de leurs conseils et de leurs réflexions sur l’art de construire une collection réfléchie.
SE LAISSER PRENDRE PAR LES SENTIMENTS
Tatum Dooley, rédactrice et critique pigiste et fondatrice d’Art Forecast, une infolettre sur le monde de l’art, était dans la jeune vingtaine quand elle a acheté sa première toile, qui coûtait quelques centaines de dollars, après l’avoir vue dans une galerie. Cette décision impulsive «est venue de ce sentiment instinctif d’avoir vu une œuvre d’art dont je ne pouvais tout simplement pas me passer», se souvient-elle.
Véronique Arsenault, propriétaire et PDG de l’agence de relations publiques Exponentiel, n’avait pas non plus l’ambition de devenir collectionneuse. «Je suis très curieuse, et j’aime l’art depuis que je suis toute petite», dit-elle. Elle a découvert plusieurs artistes, dans la vingtaine, grâce à un ami qui travaillait dans une galerie d’art contemporain montréalaise, et en siégeant au CA de l’Association des galeries d’art contemporain.
Elle a amorcé sa collection avec une pièce en 3D du Québécois Mathieu Lévesque. Elle en a acheté une autre l’année suivante et elle possède aujourd’hui une quarantaine d’œuvres chez elle ainsi qu’une collection distincte à son bureau. «Collectionner, pour moi, ce n’est pas seulement posséder un objet; c’est préserver un récit et partager quelque chose avec l’artiste, explique Véronique. Je m’intéresse aux œuvres qui suscitent une réaction ou qui changent ma façon de voir les choses.»
EXPLORER LE MARCHÉ
Avant d’acheter quoi que ce soit, nos expertes conseillent de prendre le temps de se familiariser avec le marché de l’art et avec ses propres préférences. «Je recommande toujours d’aller dans les musées et les galeries d’art contemporain et de suivre des artistes sur Instagram», conseille Tatum Dooley. L’objectif? «Acquérir autant de connaissances artistiques que possible afin de mieux cerner [ses] goûts» et avoir confiance en son œil.
Pour découvrir des artistes émergents et trouver des œuvres à des prix plus abordables, Zoë Chan, conservatrice à la Richmond Art Gallery, en Colombie-Britannique, recommande d’explorer différents types d’événements artistiques locaux: encans de collectes de fonds organisés par les musées, les salons d’artisanat, les expositions des étudiants finissants dans des écoles comme l’Emily Carr University of Art + Design et l’OCAD University. L’important, affirme-t-elle, c’est de côtoyer l’art, de développer ses goûts et d’apprendre à connaître les talents locaux.
«À Vancouver, par exemple, il existe un événement appelé Eastside Culture Crawl, au cours duquel tous les bâtiments où se trouvent des studios ouvrent leurs portes; c’est une excellente occasion de rencontrer des artistes», continue Zoë.
COLLECTIONNER À LA HAUTEUR DE NOS MOYENS
Tatum Dooley adore collectionner les œuvres originales, mais souligne que les reproductions peuvent constituer un excellent moyen d’entrer sur le marché à un prix plus accessible; il suffit d’en acheter une qui porte un numéro d’édition, ce qui signifie qu’il n’en existe qu’un nombre limité d’exemplaires. «Une édition ouverte, par exemple, aura moins de valeur puisque des milliers d’exemplaires ont pu être vendus», précise-t-elle. Elle ajoute que les œuvres de petit format sont souvent moins chères que celles de grand format du même artiste.
Acheter une œuvre directement auprès d’un artiste plutôt que dans une galerie ou chez un marchand permet également d’obtenir de meilleurs prix et d’autres avantages. «L’achat direct ouvre et démocratise un peu plus le marché de l’art, affirme-t-elle. Et c’est tellement gratifiant de pouvoir soutenir un artiste directement.»
Enfin, si on a un coup de cœur pour une œuvre avant d’avoir économisé suffisamment pour se l’offrir, plusieurs galeries proposent des solutions de financement. «Mon conseil est d’en discuter avec le galeriste pour voir quelles sont vos options, suggère Véronique Arsenault. Vous n’êtes pas obligé de tout payer d’un seul coup.»
ENVISAGER UNE THÉMATIQUE
«Si vous souhaitez créer une collection que vous aimeriez éventuellement léguer à quelqu’un, il peut être intéressant de définir un thème central, dit Zoë Chan. Un thème défini renforce la cohésion de votre collection.» Se limiter aux œuvres sur papier ou aux textiles, par exemple, ou opter pour une palette de couleurs précise donnera à la collection une ligne directrice claire et un point de vue affirmé.
Une thématique contribuera également à renforcer l’identité visuelle d’une collection une fois exposée. Véronique Arsenault, par exemple, privilégie les œuvres «colorées et puissantes» au bureau et les œuvres plus «délicates et apaisantes» à la maison. «J’ai défini une orientation pour ma collection au bureau parce que je ne veux pas ressentir la même chose au travail qu’à la maison, explique-t-elle. Je considère ma collection comme quelque chose qui évoluera au fil des années, au fur et à mesure que je l’enrichirai, mais je tiens à ce qu’il y ait un fil conducteur.»
ACHETER DE L’ART POUR LE QUOTIDIEN
Finalement, et particulièrement en début de collection, il est sans doute plus judicieux de collectionner des œuvres qui nous plaisent plutôt que de se préoccuper de leur potentielle valeur de revente.
«L’art, c’est quelque chose qu’on met sur son mur et avec quoi on vit au quotidien, et je crois qu’on devrait se concentrer là-dessus plutôt que sur cette idée de collectionner à des fins d’investissement, estime Tatum Dooley. Je ne peux même pas imaginer vendre les œuvres que je possède, même si certaines d’entre elles valaient une somme d’argent qui changerait le cours de ma vie. Elles sont comme des trésors de famille; elles racontent l’histoire de ma vie à différents moments.»
Il va sans dire que l’expérience qui consiste à collectionner ces futurs héritages familiaux est aussi importante que les œuvres en soi et requiert que l’on prenne son temps et achète intelligemment. «La collection d’art est un marathon, pas un sprint, dit Tatum Dooley. Il n’est pas nécessaire de remplir tous ses murs d’un seul coup; il est tellement plus intéressant de s’y prendre lentement, de façon consciencieuse.»
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