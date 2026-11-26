1 – Qu’est-ce que ton portefeuille nous dirait de toi?

«Que je n’ai pas peur de dépenser lorsque je crois réellement en la valeur d’une chose. Je vois l’argent comme un outil pour créer des opportunités, faire grandir des projets et améliorer la qualité de vie.»

2 – Quelle place accordes-tu chaque mois aux dépenses beauté et self-care?

«Prendre soin de moi n’est pas un luxe, mais un investissement. Quand je me sens bien, je suis plus confiante, plus créative et plus efficace dans tout ce que j’entreprends. Les soins esthétiques font partie des essentiels de mon budget, au même titre que l’entraînement ou une alimentation saine.»

3 – En tant que propriétaire d’un salon de coiffure, que t’es-tu fait le plus demander par tes clientes cette année?

«Je constate un vrai retour au naturel. Mes clientes veulent que leurs cheveux exigent moins d’entretien et vieillissent bien.»

4 – Es-tu prête à dépenser plus pour une marque transparente et attentive à la formulation de ses produits?

«Oui, mais la crédibilité de la marque et l’expertise des gens qui la pilotent influencent beaucoup ma décision, car j’achète aussi une vision. Je suis prête à investir davantage lorsque je sais que des pros passionnés sont derrière le développement d’un produit parce que je suis convaincue d’acheter bien plus qu’un bel emballage.»

5 – Quel est le meilleur investissement que tu as fait pour ton entreprise?

«Mon équipe. Les plus grandes phases de croissance de Pinklablonde sont survenues une fois que j’ai investi dans les bonnes personnes. Aujourd’hui, je peux développer plusieurs projets parce que je suis entourée de gens compétents qui partagent la même mission.»