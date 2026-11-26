1 – Qu’est-ce que ton portefeuille nous dirait de toi?
«Que je n’ai pas peur de dépenser lorsque je crois réellement en la valeur d’une chose. Je vois l’argent comme un outil pour créer des opportunités, faire grandir des projets et améliorer la qualité de vie.»
2 – Quelle place accordes-tu chaque mois aux dépenses beauté et self-care?
«Prendre soin de moi n’est pas un luxe, mais un investissement. Quand je me sens bien, je suis plus confiante, plus créative et plus efficace dans tout ce que j’entreprends. Les soins esthétiques font partie des essentiels de mon budget, au même titre que l’entraînement ou une alimentation saine.»
3 – En tant que propriétaire d’un salon de coiffure, que t’es-tu fait le plus demander par tes clientes cette année?
«Je constate un vrai retour au naturel. Mes clientes veulent que leurs cheveux exigent moins d’entretien et vieillissent bien.»
4 – Es-tu prête à dépenser plus pour une marque transparente et attentive à la formulation de ses produits?
«Oui, mais la crédibilité de la marque et l’expertise des gens qui la pilotent influencent beaucoup ma décision, car j’achète aussi une vision. Je suis prête à investir davantage lorsque je sais que des pros passionnés sont derrière le développement d’un produit parce que je suis convaincue d’acheter bien plus qu’un bel emballage.»
5 – Quel est le meilleur investissement que tu as fait pour ton entreprise?
«Mon équipe. Les plus grandes phases de croissance de Pinklablonde sont survenues une fois que j’ai investi dans les bonnes personnes. Aujourd’hui, je peux développer plusieurs projets parce que je suis entourée de gens compétents qui partagent la même mission.»
6 – Quel est le rituel bien-être qui te fait le plus de bien?
«Un slow morning, sans hésiter! Pour moi, le vrai luxe, c’est d’avoir le temps. Pouvoir réfléchir et créer sans être constamment dans l’urgence, me réveiller sans alarme, prendre le temps de me préparer tranquillement avant de m’installer avec un bon café pour travailler sur mes projets à mon rythme….»
7 – Quel soin, traitement ou produit n’hésiterais-tu pas à t’offrir si tu n’avais pas à regarder à la dépense?
«Je miserais encore davantage sur la prévention en m’offrant plus fréquemment des soins esthétiques qui travaillent la qualité et l’éclat de ma peau à long terme.»
8 – En tant qu’entrepreneure dans l’industrie de la beauté, qu’est-ce qui a le plus changé ton entreprise et eu des répercussions sur celle-ci ces dernières années?
«Les réseaux sociaux, sans aucun doute. Aujourd’hui, un salon de coiffure n’est plus seulement en compétition avec ceux du quartier, mais aussi avec ceux du monde entier. En même temps, cela a permis à des entreprises comme la nôtre de bâtir une communauté bien au-delà de Montréal.»
9 – Quel est le meilleur conseil financier que tu as reçu?
«Investis dans ce qui génère de la valeur à long terme. Chaque dollar bien placé aujourd’hui peut en générer plusieurs demain. C’est la philosophie qui guide mes décisions depuis le début.»
10 – Selon toi, quelle est la force de Pinklablonde et la clé de ton succès?
«Notre plus grande force, je pense, est d’avoir construit un univers au-delà d’une entreprise, avec une vision, une esthétique et des valeurs auxquelles les gens s’identifient. La confiance de nos clientes s’est bâtie grâce à l’expertise de notre équipe, qui transmet notre philosophie avec cohérence et jusque dans les moindres détails.»