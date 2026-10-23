1. Comment décrirais-tu ton rapport à l’argent?
C’est une relation qui me crée parfois de l’anxiété, car je vis avec peu de marge de manœuvre pour mes dépenses. J’ai 15 ans d’expérience et une belle carrière, mais je vis seule, et la vie coûte plus cher qu’avant. Cela dit, je n’ai pas honte de ma réalité, je suis même fière de réussir à apprivoiser ce stress financier depuis si longtemps.
2. Y a-t-il une chose pour laquelle dépenser un peu trop ne te dérange pas parce que le bonheur qu’elle procure en vaut la peine?
Les fleurs fraîches, qui amènent autant de vie que de joie. Pour moi, elles sont un élément de décoration à part entière. Je n’achète parfois que quelques tiges colorées que je dispose dans de petits vases çà et là. Je m’offre le plaisir renouvelé de la nouveauté et de la fraîcheur pour moins de 20 $.
3. Pour quoi refuses-tu, au contraire, de payer le prix fort, peu importe tes revenus?
Pour les tissus comme la literie, les rideaux et les tapis, qui finiront inévitablement par subir les effets de l’usure quotidienne. Il existe de belles options à des prix accessibles, alors je préfère miser sur des choses que je pourrai entretenir et garder très longtemps.
4. Quelle est ta source majeure de de revenus?
Elle vient principalement de ma carrière dans l’industrie de la technologie, où j’occupe un poste de gestionnaire. Une petite partie provient d’opportunités ponctuelles liées à mon travail de créatrice, que j’exerce à la pige.
5. Comment gères-tu ton stress financier? As-tu un truc pour t’assurer une certaine tranquillité d’esprit?
Je n’ai pas de solution miracle pour éliminer totalement ce stress, mais je fais de mon mieux pour maintenir une structure, en suivant un budget rigoureux au quotidien. Je me rappelle que je travaille fort, que l’argent finit toujours par entrer. Quand on vit de l’incertitude financière, l’état d’esprit joue un rôle déterminant.
7. Quel est le meilleur conseil financier que tu aies reçu?
«Vis selon tes moyens.» J’ajouterais aussi la prise de conscience qu’aucune situation n’est permanente, dans les hauts comme dans les bas. Ça me motive à respecter mes objectifs financiers pour assurer mon avenir.
8. As-tu une astuce pour réduire la tentation de faire un achat impulsif?
Les dépenses rapides, sous prétexte d’un petit prix, finissent souvent par perdre tout leur charme à mes yeux. En revanche, prendre le temps d’économiser pour m’offrir une pièce plus coûteuse me procure le sentiment gratifiant et durable que l’attente en valait vraiment la peine.
9. La réalité commerciale qui donne l’occasion de monnayer le contenu a-t-elle influencé ta façon de penser et de créer le tien?
Même si la possibilité de monnayer mon travail m’a parfois donné un gros coup de main financier, je refuse de faire des compromis, car il est vital pour moi de rester fidèle à ma vision. Ça implique d’être capable de dire non. Cela dit, comme je ne me consacre pas au design ou à la création de contenu à temps plein, je peux me concentrer sur un partage des plus authentique.
10. Quel serait l’achat le plus significatif pour toi en ce moment?
J’entretiens un lien précieux avec ma maison, qui évolue constamment avec moi, donc j’adore pouvoir y intégrer de nouveaux éléments de design, mais partager des expériences avec ma mère est ce qui compte le plus à mes yeux. C’est de loin l’argent le mieux investi qui soit.