1. Comment décrirais-tu ton rapport à l’argent?

C’est une relation qui me crée parfois de l’anxiété, car je vis avec peu de marge de manœuvre pour mes dépenses. J’ai 15 ans d’expérience et une belle carrière, mais je vis seule, et la vie coûte plus cher qu’avant. Cela dit, je n’ai pas honte de ma réalité, je suis même fière de réussir à apprivoiser ce stress financier depuis si longtemps.

2. Y a-t-il une chose pour laquelle dépenser un peu trop ne te dérange pas parce que le bonheur qu’elle procure en vaut la peine?

Les fleurs fraîches, qui amènent autant de vie que de joie. Pour moi, elles sont un élément de décoration à part entière. Je n’achète parfois que quelques tiges colorées que je dispose dans de petits vases çà et là. Je m’offre le plaisir renouvelé de la nouveauté et de la fraîcheur pour moins de 20 $.

3. Pour quoi refuses-tu, au contraire, de payer le prix fort, peu importe tes revenus?

Pour les tissus comme la literie, les rideaux et les tapis, qui finiront inévitablement par subir les effets de l’usure quotidienne. Il existe de belles options à des prix accessibles, alors je préfère miser sur des choses que je pourrai entretenir et garder très longtemps.

4. Quelle est ta source majeure de de revenus?

Elle vient principalement de ma carrière dans l’industrie de la technologie, où j’occupe un poste de gestionnaire. Une petite partie provient d’opportunités ponctuelles liées à mon travail de créatrice, que j’exerce à la pige.

5. Comment gères-tu ton stress financier? As-tu un truc pour t’assurer une certaine tranquillité d’esprit?

Je n’ai pas de solution miracle pour éliminer totalement ce stress, mais je fais de mon mieux pour maintenir une structure, en suivant un budget rigoureux au quotidien. Je me rappelle que je travaille fort, que l’argent finit toujours par entrer. Quand on vit de l’incertitude financière, l’état d’esprit joue un rôle déterminant.