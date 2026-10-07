Participer aux événements organisés par la bibliothèque de notre quartier

Les bibliothèques publiques organisent une panoplie d’événements culturels qui valent vraiment le détour: lectures publiques, expositions, soirées de création, club de lecture, soirées cinéma, concerts. On se tient au courant!

Profiter des musées gratuitement (ou à prix réduit)

De nombreux musées canadiens d’art et d’histoire ouvrent leurs portes gratuitement une fois par mois ou à l’occasion de soirées spéciales, et ils offrent des prix d’entrée réduits pour les enfants, les aînés et les jeunes adultes. On peut ainsi explorer les expos permanentes et temporaires, même avec un budget serré.

Aller au cinéma

Le mardi, partout au pays, on économise sur les billets de cinéma! On planifie donc nos sorties en conséquence, et on achète nos billets à l’avance, car ces soirées sont habituellement achalandées. À noter: le billet d’entrée d’un film dans un cinéma indépendant est souvent moins cher qu’ailleurs.

Visiter des galeries d’art

Entrer dans une galerie d’art pour faire le plein de beauté, c’est gratuit! Il n’est pas nécessaire de vouloir investir dans une œuvre d’art pour aller jeter un coup d’œil. On en profite même pour discuter avec les artistes, s’ils sont présents!

Aller au planétarium

Si les nuages nous empêchent d’admirer le ciel, on se tourne vers le planétarium! On peut passer de longues heures à découvrir les mystères du cosmos et contempler les étoiles. L’entrée est souvent gratuite pour les très jeunes enfants et à prix réduit pour les jeunes et les étudiants.

Visiter des lieux de culte

On peut observer gratuitement de nombreuses œuvres religieuses et des chefs-d’œuvre d’architecture dans tous les lieux de culte du pays. Par exemple, à la basilique Notre-Dame et à l’oratoire Saint-Joseph, à Montréal (Qc), à la basilique-cathédrale Saint-Jean-Baptiste, à Saint-Jean (T.-N.-L.), et à la basilique-cathédrale Saint-Pierre, à London (Ont.).

Aller au lancement d’un livre

On croit souvent que le lancement d’un livre est un événement réservé aux proches d’un auteur ou d’une autrice ou aux membres d’un cercle littéraire, mais c’est faux. Il est souvent organisé par une librairie de quartier, il rassemble des amoureux de la lecture, donne lieu à de belles rencontres et à des découvertes, il présente souvent des lectures publiques et peut susciter des discussions intéressantes.

Laisser libre cours à notre créativité dans un joli café

On peut choisir un café à vocation artistique, comme ceux où on peut peindre des pièces de poterie… Mais on peut aussi commander notre boisson chaude préférée là où on se rend tous les jours et, armée d’un crayon et d’un calepin, dessiner ou écrire au gré de notre inspiration.

Participer aux activités que proposent les centres communautaires et les espaces culturels

Partout au pays, les centres communautaires et les espaces culturels offrent une panoplie d’activités gratuites (ou à très faible coût) pour toute la famille: cours d’art, concerts, performances artistiques, expositions, portes ouvertes. Ces événements, organisés par des passionnés et souvent en collaboration avec des artistes ou des établissements réputés, nous permettent de faire des découvertes et des apprentissages sans avoir à casser notre petit cochon.

Visiter un salon d’art ou d’artisanat

Dans les foires et les salons d’art et d’artisanat, on peut observer le savoir-faire de créateurs aux styles variés, et nous laisser porter par la beauté de leurs œuvres. Pas besoin d’acheter quelque chose, on peut flâner entre les étals et nous émerveiller, simplement.

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