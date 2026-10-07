Bien-être financier
10 activités culturelles gratuites ou à bas prix pour profiter de l’automne
Il pleut? Pas de problème! Grâce à ces 10 idées d’activités culturelles accessibles (et intérieures), on se divertit toute la saison, malgré les caprices de la météo.
Canva
À lire
Style de vie
Mode et culture : transformer sa passion en métier
Une des clés du bonheur est de pouvoir vivre de sa passion. Si on aime la mode et la culture, il existe des formations pour développer son talent et le convertir en un emploi stimulant et lucratif. En voici trois à découvrir.
Style de vie
Huis clos avec Audrey Morissette
Mère, amoureuse, enseignante, créatrice de contenu, vilaine autoproclamée de Survivor et gagnante des Traîtres; Audrey Morissette revendique toutes ces facettes sans jamais avoir à choisir. Rencontre sans faux-fuyant avec une femme qui s’assume pleinement.
Astro
Cadeaux et astro: que choisir pour les signes d’Air (Gémeaux, Balance et Verseau)
Trouvez l'inspiration parfaite chez Tanguay pour gâter les personnalités sociables et créatives de votre entourage.