Participer aux événements organisés par la bibliothèque de notre quartier

Les bibliothèques publiques organisent une panoplie d’événements culturels qui valent vraiment le détour: lectures publiques, expositions, soirées de création, club de lecture, soirées cinéma, concerts. On se tient au courant!

Profiter des musées gratuitement (ou à prix réduit)

De nombreux musées canadiens d’art et d’histoire ouvrent leurs portes gratuitement une fois par mois ou à l’occasion de soirées spéciales, et ils offrent des prix d’entrée réduits pour les enfants, les aînés et les jeunes adultes. On peut ainsi explorer les expos permanentes et temporaires, même avec un budget serré.