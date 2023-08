La marque a amorcé de grands changements, tout en restant fidèle à la vision à laquelle elle adhère depuis plus de 60 ans. En effet, la marque française Yves Rocher crée des produits de soins naturels pour le visage, les cheveux et le corps à l’efficacité éprouvée depuis 1959. Et c’est dans cette lignée qu’elle poursuivra son évolution dès le 22 août 2023 dans le but de se rapprocher davantage de sa mission originale: cultiver, révéler et transmettre le pouvoir des plantes par les cosmétiques. Ce que cela signifie pour les adeptes de la beauté? Une expérience en magasin renouvelée, des prix adoucis et un nouveau programme de fidélité. Tout pour nous aider à simplifier notre routine et le choix de nos produits!