Plus le temps passe, plus notre peau est marquée. Les signes visibles de l’âge peuvent se manifester de bien des façons sur notre visage, mais l’un des plus tenaces demeure l’apparition soudaine de taches brunes, qui sont difficiles à estomper. C’est précisément pour les cibler que L’Oréal Paris lance sa toute dernière innovation: le sérum-crème correcteur d’âge Revitalift Triple Power LZR.

Cette formule révolutionnaire atténue l’apparence des taches pigmentaires grâce à l’exfoliation, tout en prévenant l’hyperpigmentation (la surproduction de mélanine qui fonce certaines zones de l’épiderme) à la source, et avant qu’elle ne devienne visible. Selon la Dre Élisabeth Bouhadana, directrice scientifique internationale de L’Oréal Paris, les taches brunes sont principalement dues aux cicatrices d’acné, à un déséquilibre hormonal, à l’exposition aux rayons UV et à des facteurs environnementaux. Melasylᵐᶜ, la molécule phare contenue dans ce sérum, agit toutefois à la racine des taches tenaces, quelle qu’en soit la cause.