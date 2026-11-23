Plus le temps passe, plus notre peau est marquée. Les signes visibles de l’âge peuvent se manifester de bien des façons sur notre visage, mais l’un des plus tenaces demeure l’apparition soudaine de taches brunes, qui sont difficiles à estomper. C’est précisément pour les cibler que L’Oréal Paris lance sa toute dernière innovation: le sérum-crème correcteur d’âge Revitalift Triple Power LZR.
Cette formule révolutionnaire atténue l’apparence des taches pigmentaires grâce à l’exfoliation, tout en prévenant l’hyperpigmentation (la surproduction de mélanine qui fonce certaines zones de l’épiderme) à la source, et avant qu’elle ne devienne visible. Selon la Dre Élisabeth Bouhadana, directrice scientifique internationale de L’Oréal Paris, les taches brunes sont principalement dues aux cicatrices d’acné, à un déséquilibre hormonal, à l’exposition aux rayons UV et à des facteurs environnementaux. Melasylᵐᶜ, la molécule phare contenue dans ce sérum, agit toutefois à la racine des taches tenaces, quelle qu’en soit la cause.
«Parmi les 100 000 molécules que nous avions sélectionnées pour leur capacité potentielle à capter les précurseurs de la mélanine, il y avait tant de possibilités… Mais la seule molécule qui a fonctionné était le Melasylᵐᶜ», dit la Dre Bouhadana. Autrement dit, cet actif multibreveté, fruit de 18 ans de recherche chez L’Oréal Paris, freine net la formation des taches pigmentaires. Cette innovation est devenue la toute première molécule cosmétique antipigmentation à figurer au palmarès des «Meilleures inventions de l’année» du magazine TIME en 2025. Qui plus est, selon les tests réalisés par L’Oréal Paris, «le Melasylᵐᶜ s’est révélé plus efficace contre les taches brunes que 10 actifs phares, entre autres la vitamine C, le resvératrol, la niacinamide, l’acide kojique, l’arbutine et l’acide tranexamique.» 1
Autre bonne nouvelle: la Dre Bouhadana précise que le sérum convient à tous les types de peau et à toutes les carnations. On peut donc facilement l’intégrer à n’importe quelle routine beauté. Son flacon à pompe ingénieux, à verrouillage rotatif (une grande première pour la marque), libère la juste dose de produit; de plus, en empêchant le sérum d’être exposé aux facteurs environnementaux agressants (comme l’air et la lumière), il lui préserve toute son efficacité. Grâce à sa texture onctueuse et fondante, masser ce sérum sur la peau matin et soir devient un véritable plaisir sensoriel. C’est un geste exfoliant tout simple à intégrer à sa routine pour estomper les taches pigmentaires. Et au fil d’applications assidues, on commence à voir s’atténuer jusqu’à 15 ans d’apparence de taches brunes.2 «Sa mise au point a pris du temps, mais il fonctionne vraiment», conclut la Dre Bouhadana.
Le sérum-crème correcteur d’âge Revitalift Triple Power LZR, de L’Oréal Paris
Prix : 49$
Pour en savoir plus sur le sérum-crème correcteur d’âge Revitalift Triple Power LZR, de L’Oréal Paris, on visite le site lorealparis.ca, et on l’achète chez Pharmaprix, Walmart ou Amazon.
- Test in vivo comparatif avec l’acide ascorbique, le resvératrol, l’acide kojique, le phényléthyle résorcinol, l’arbutine, le 4-butyl-résorcinol, la niacinamide, le glucoside d’ascorbyle, l’acide tranexamique et le glutathion.
- Grâce à l’exfoliation. Étude clinique menée auprès de 69 femmes pendant 14 jours. Équivalence en années de l’évolution de l’apparence des taches pigmentaires.