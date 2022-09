Il y a quelque chose de magique au Domaine de la Rose, de Lancôme – ça se sent dès qu’on y met les pieds et que les bourdonnements des abeilles et des libellules emplissent l’air chargé du parfum des différentes variétés d’herbes et de fleurs qui peuplent les quatre hectares de la propriété. Ça se voit aussi, avec les papillons qui virevoltent parmi les champs et les fameuses roses Centifolia, dont le fuchsia des pétales et le doré des boutons se déploient sur un foisonnant feuillage d’un vert profond. Au loin, les immortelles créent un tapis duveteux d’un jaune radieux. Ici et là, des coquelicots sauvages piquent le sol d’un éclat pimpant. Un peu partout, des bigaradiers et des oliviers se dressent fièrement, comme de fiers gardiens du Domaine. Si on avait été là une semaine plus tôt, une mer d’iris bleu turquoise nous aurait aussi accueillis.

Ce rêve de créer un berceau de biodiversité qui servirait aussi de laboratoire à ciel ouvert pour la maison française, Françoise Lehmann, directrice générale internationale de Lancôme, le caressait depuis de nombreuses années, et c’est bien évidemment à Grasse, berceau mondial de la parfumerie, qu’il a pu se concrétiser. «On avait envie d’avoir quelque chose à nous, où on allait pouvoir s’exprimer et participer à la réflexion autour de la durabilité», explique-t-elle. C’est d’ailleurs la seule marque de luxe qui peut se targuer d’être à la fois productrice, propriétaire et parfumeuse. «Je n’avais pas envie qu’on fasse l’acquisition de ce terrain bio depuis des lustres et que les anciens propriétaires repassent deux ans plus tard pour constater qu’une immense bâtisse qui ne sert qu’à de la représentation y trône. Pour nous, la vocation du Domaine est agricole et c’est ce qui fait sa pérennité et sa légitimité», conclut Françoise.