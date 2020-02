Les deux pieds dans le sable, la peau réchauffée par le soleil et les cheveux imprégnés d’une brise saline… Voilà une image qui donne envie de s’offrir un aller simple pour une destination mucho caliente! À défaut de pouvoir devancer l’arrivée de l’été, vous pouvez vous laisser envoûter par ces cinq produits qu’on vous a dénichés, aux parfums de fruits tropicaux et aux textures dignes d’un tout-inclus sensoriel.

St. Ives: Nettoyant quotidien – melon d’eau

Exit le teint terne! On adopte ce nettoyant ultrarafraîchissant à l’extrait de melon d’eau 100 % naturel matin et soir pour profiter d’un teint rayonnant digne d’une semaine de farniente sous les cocotiers. Les plus: la bouteille est fabriquée en plastique 100 % recyclé, et le produit est non testé sur les animaux. (9,29 $)

Shea Moisture: Duo shampooing et revitalisant – noix de coco et hibiscus

Grâce à l’huile de coco, à l’extrait d’hibiscus, à la protéine de soie, au beurre de karité biologique et à l’huile de margousier, ce cocktail est tout indiqué pour hydrater et fortifier notre chevelure. Psitt! Canicule ou froid polaire, il excelle tout autant dans le domptage des frisottis. (Shampooing: 14,99 $; revitalisant: 14,99 $)

Dove: Duo shampooing et revitalisant Nourishing Secrets Rituals Repairing Ritual – noix de coco et curcuma

Cette oasis capillaire, inspirée par le rituel de femmes en Inde, allie huile de coco et curcuma pour venir en aide aux cheveux abîmés. Riche et onctueuse, la formule pénètre la fibre capillaire pour la nourrir et la réparer chaque fois qu’on se lave la tête. À nous, la chevelure brillante de santé! (Shampooing: 5,99 $; revitalisant: 5,99 $)

Dove: Gommage exfoliant pour le corps – mangue

Le secret d’une peau aussi lumineuse que la mer des Caraïbes valsant sous le soleil équatorial? Cet exfoliant gourmand à la mangue, qui en plus d’éliminer les peaux mortes nourrit l’épiderme grâce à sa formule hydratante. (9,99 $)

Dove: Mousse de douche – mangue

Se payer une escapade au bord de la mer sans avoir à quitter notre douche? Pourquoi pas! Non seulement ce nettoyant aérien sent bon la mangue, mais il nourrit aussi la peau tout en protégeant sa barrière au passage. (9,99 $)

Tous les produits présentés dans cette page sont offerts chez Jean Coutu.