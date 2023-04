Qu’est-ce que c’est? Une plateforme de traçabilité 100 % sécurisée et fiable, garantie par un système de chaîne de blocs (ou blockchain) et accessible à tous. En d’autres mots, Clarins T.R.U.S.T. permet de découvrir en moins de deux chaque étape de fabrication d’un produit Clarins: préparation de la formule, date et le lieu de production, provenance des plantes, méthode d’approvisionnement responsable des ingrédients qui composent la formulation du soin, et expédition du petit pot. Rien de plus facile et rapide que de dénicher toutes ces informations. Il suffit d’entrer le numéro de lot dudit produit sur la plateforme ou de balayer le code QR imprimé sur l’emballage papier.

Clarins T.R.U.S.T. est la première plateforme du genre à être développée par une marque de cosmétiques de luxe. Pour que la clientèle ait accès aux détails du processus de fabrication, la marque s’appuie sur la technologie Blockchain — une base de données transparente et sécurisée qui stocke et transmet des informations, et qui fonctionne sans organe central de contrôle. «Il s’agit d’une innovation de rupture, tant par son étendue que par son recours à une technologie inédite, qui constitue une nouvelle étape pour Clarins et, plus globalement, pour la traçabilité et la transparence de notre industrie, explique Virginie Courtin, directrice générale du Groupe Clarins. Les consommateurs sont en droit d’attendre des systèmes fiables, sécurisés et infalsifiables pour s’assurer que nos actes sont fidèles à nos discours et à nos engagements RSE (responsabilité sociétale des entreprises).» Ne reste plus qu’à tester la plateforme — armées de nos soins Clarins favoris — pour découvrir toute l’étendue de son intelligence!