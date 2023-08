Combattre l’acné visiblement et la prévenir

À l’aide de trois produits clés, la routine de soins contre l’acné Avène traite les boutons, les imperfections, les points noirs, les pores dilatés et les marques cicatricielles tout en empêchant durablement leur réapparition.

Grâce à sa formule innovante, le Soin concentré anti-imperfections Cleanance Comedomed agit comme un traitement de fond contre l’acné, et son efficacité est cliniquement prouvée dès le 7e jour après le début du traitement! Son secret? Le ComedoclastinMD, un actif végétal breveté issu des graines de chardon-Marie, qu’on trouve au cœur de tous les produits de la gamme Cleanance. Il agit à la source du problème en traitant directement les microcomédons – des comédons en développement – pour briser le cercle vicieux de l’acné et limiter la réapparition de nouvelles imperfections pendant 1 an! De fait, sur plus de 4600 personnes (!) ayant testé cliniquement ce soin concentré, 85 % n’ont plus d’acné. La bonne nouvelle? À chaque application, le produit réduit aussi l’apparence des boutons et des points noirs tout en matifiant la peau grâce à sa formule légère à l’Eau thermale d’Avène, dont les propriétés sont rééquilibrantes et anti-inflammatoires.