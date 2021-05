On entend de plus en plus parler du microbiome cutané, et pour cause: cet écosystème de micro-organismes qui vivent à la surface de notre peau est essentiel à sa santé. Lancé en 2009, le sérum Advanced Génifique, de Lancôme, a été reformulé 10 ans plus tard et enrichi d’un complexe de sept prébiotiques et fractions de probiotiques afin de renforcer le microbiome cutané et de lui permettre de récupérer plus vite à la suite d’agressions internes et externes. Résultat? Un concentré adapté à tous les âges et à tous les types de peau, qui la rend plus forte et qui cible du même coup les signes du vieillissement. Un vrai must dans toute routine de soins, ce sérum rehausse l’éclat du teint et l’uniformise, réduit les rides et ridules, et renforce aussi la fermeté et l’élasticité de l’épiderme.