Les antioxydants à l’honneur

On le sait: c’est la nuit que la peau se répare et où le renouvellement cellulaire est dans sa phase la plus active. Il est donc important d’aider notre épiderme au cours de ce processus – et c’est exactement ce que fait le Age Perfect Cell Renewal sérum de nuit, de L’Oréal Paris. Grâce à sa formule contenant un complexe antioxydant exclusif, de l’acide hyaluronique et du squalane, ce nouveau sérum aide à stimuler le renouvellement de la peau, à réduire l’apparence des rides et des ridules, et à rendre le teint plus lisse et éclatant. «Les antioxydants sont un incontournable dans ma routine de soins: je les aime pour leurs propriétés antiâge et leurs bienfaits lissants et raffermissants pour la peau», dit Katia.