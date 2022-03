La série intitulée La peau de chaque femme a une histoire est composée de cinq épisodes où des femmes d’âges et horizons différents discutent ouvertement de leurs parcours uniques, de la relation qu’elles entretiennent avec leur peau, de confiance en soi et de bien-être. Avec ce projet, Jennifer Brodeur, fondatrice de la marque de soins pour la peau JB Skin Sävvi, souhaite célébrer l’unicité des femmes et souligner la Journée internationale des droits des femmes.