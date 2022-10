Après avoir utilisé des produits de remplissage dermique pendant des années, Sabrina Rinaldi, 44 ans, peinait à se reconnaître sous ses traits dénaturés et son teint décoloré. Passer sous le bistouri s’est avéré la seule façon pour elle de se sentir plus en harmonie avec son image. Ce n’est pas d’hier que cette artiste maquilleuse de Toronto voit en la chirurgie esthétique un moyen de raviver sa confiance en elle. Au cours de sa vie adulte, elle a subi une rhinoplastie, une liposuccion et une augmentation mammaire. «À mes yeux, la chirurgie esthétique n’est rien de plus qu’un prolongement du maquillage. Je peux redessiner mon visage avec du maquillage, tout comme je peux le faire avec la chirurgie. Les deux vont de pair», affirme-t-elle. En partageant son expérience, elle espère contribuer à normaliser et à déstigmatiser ce sujet autrefois tabou. «Ça demeure quelque chose dont on ne parle pas encore ouvertement», dit-elle.

Pour rajeunir son apparence, Sabrina s’est tournée vers les traitements injectables pendant la majeure partie de sa trentaine. Le Botox, pour corriger la symétrie de ses sourcils, et les agents de comblement à base d’acide hyaluronique, pour repulper ses lèvres, ses pommettes et les cernes creux sous ses yeux. Elle a été satisfaite du résultat… du moins pendant un certain temps. «Les produits de remplissage ont cependant contribué à l’affaissement de mon visage. Ils ont fini par se déplacer et par alourdir mes traits.» Outre son aspect bouffi et ses bajoues gonflées, Sabrina a aussi vu apparaître une teinte bleutée sous ses yeux, appelée «effet Tyndall», qui peut être une conséquence de ce type d’injection.

Après avoir tenté en vain de dissoudre ces agents de comblement à l’aide d’injections d’hyaluronidase (une enzyme qui décompose l’acide hyaluronique), Sabrina s’est mise à la recherche d’une autre solution. «Ça faisait tellement d’années que les agents de comblement s’accumulaient qu’une chirurgie s’imposait pour les éliminer.» Sa principale motivation était de se reconnecter avec elle-même. «Je me suis rendu compte que les injections dénaturaient mes traits. Je voulais que mon visage redevienne ce qu’il était – mais en version plus ferme.»