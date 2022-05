Votre routine de soins de la peau comprend déjà, fort probablement, un produit d’exfoliation. Mais êtes-vous certaine d’en obtenir un résultat optimal, soit une peau lisse et éclatante?

Il est peut-être temps d’envisager le dermaplaning pour exfolier en douceur votre minois. Ce traitement fait appel à un outil qui élimine efficacement le duvet et les cellules mortes de la surface de la peau, ce qui vous donnera un teint frais et lumineux. Ce sont généralement les professionnels des instituts de beauté qui l’utilisent, mais vous pouvez maintenant profiter de ses bienfaits dans le confort de votre foyer, grâce au tout nouveau Schick® Hydro Silk Dermaplaning Wand™, approuvé par les dermatologues.

Vous êtes prête à l’essayer? Voici tout ce que vous devez savoir sur le dermaplaning.

Les avantages pour la peau sont réels et visibles

Nous avons déjà mentionné que l’exfoliation par dermaplaning élimine les cellules mortes et les poils fins de votre visage, et qu’elle rend la peau ultradouce et radieuse. Mais cette technique lisse et améliore aussi la texture du derme, et permet ainsi aux produits de soin du visage d’être mieux absorbés par l’épiderme – pensez à la somme d’argent que vous consacrez à l’achat de soins aux ingrédients actifs puissants! Le dermaplaning assure également une meilleure base au fond de teint et aux autres produits de maquillage, ce que vous remarquerez dès que vous les appliquerez. Bye-bye, l’effet poudré!

Ce n’est pas douloureux

Vraiment. Nous vous le promettons. Le Schick® Hydro Silk Dermaplaning Wand™ est doté de minuscules micro-gardes qui protègent la peau délicate de votre visage. Vous sentirez l’outil fonctionner, mais sans éprouver d’inconfort.

Vous n’avez pas à vous soucier de la repousse des poils

L’un des plus grands mythes sur le dermaplaning est que la repousse des poils fins sera plus épaisse et plus foncée. C’est faux. Vos poils repousseront exactement de la même manière et au même rythme qu’avant. Aucune raison de vous inquiéter!

C’est un outil facile à utiliser

Le Schick® Hydro Silk Dermaplaning Wand™ a été conçu pour être utilisé à domicile, ce qui signifie qu’il est sécuritaire (il n’y a pas de risques de blessures, d’irritations ou de rougeurs) et est très facile à manier, même pour des débutants, en ce qui a trait aux soins du visage. L’élégante poignée en silicone est lestée et recourbée pour assurer une bonne prise et vous permettre d’effectuer des mouvements incroyablement précis. Il vous suffit de commencer le traitement sur un visage propre et sec et de vous servir de votre main libre pour maintenir la peau tendue pendant que vous déplacez le Dermaplaning Wand vers le bas en donnant des petits coups légers et en tenant la lame à un angle de 45 degrés. Chaque lame peut servir de une à trois fois, et chaque boîte contient six lames de rechange. Et voilà, le tour est joué! N’oubliez pas, bien sûr, d’appliquer ensuite une crème hydratante ou votre soin à FPS préféré pour que votre peau reste hydratée et protégée.

Prix: 32 $

