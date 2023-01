En 2016, l’autrice-compositrice-interprète — et maintenant femme d’affaires — Alicia Keys a fait une déclaration choc, qui a rapidement fait le tour des médias: elle ne voulait plus porter une goutte de maquillage. «Quand j’ai pris cette décision, j’avais un besoin criant de me rebeller complètement», confie l’artiste, qu’on a eu la chance de rencontrer à Toronto au printemps dernier, lors de l’arrivée de sa ligne beauté, Keys Soulcare, chez Sephora Canada. Elle en avait marre de se sentir obligée d’afficher une version sublimée d’elle-même en tout temps. «On nous impose une façon de faire qui sous-entend qu’on devrait se présenter d’une certaine manière, qu’on devrait ressembler à un certain idéal et qu’on devrait adopter certains gestes pour y arriver. Notre mère le fait, notre grand-mère le fait… alors, on grandit et on le fait aussi.» Rompre avec le maquillage, à ce moment-là, a été la solution pour se débarrasser de ces diktats: «J’avais besoin de trouver mon propre chemin.»

Depuis, Alicia a pris le temps de rebâtir son rapport aux fards, mais surtout avec elle-même, en se donnant l’espace pour redéfinir ce qu’elle voulait être, au lieu de se baser sur les attentes des autres. «J’ai réalisé que je peux créer la façon dont je veux m’exprimer et je n’ai pas besoin d’être redevable à quelqu’un d’autre pour le faire», insiste la chanteuse, qui a d’ailleurs profité de sa rupture avec les cosmétiques pour également entreprendre un grand ménage dans son entourage. «J’excusais beaucoup d’énergie toxique de la part des gens avec qui je travaillais jadis, et ça avait un impact sur mon bien-être.» En laissant aller ces derniers, elle a pu se recentrer sur les choses qui lui font du bien et redéfinir ses propres limites. Son discours autour du maquillage a aussi évolué: elle s’autorise maintenant à jouer avec les couleurs selon son humeur. «Parfois, j’ai envie de porter un blush, un rouge à lèvres vibrant et un peu de mascara, ou même un fard chatoyant sur mes paupières. Et parfois, j’ai besoin d’une pause et je ne veux rien mettre du tout. Je suis à l’aise avec ces deux versions de moi-même!»