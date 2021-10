Sur Sephora, les commentaires sont unanimes, ou presque. «Je ne pensais pas grand-chose de ce produit… mais, depuis que je l’utilise, j’ai reçu tellement de compliments au quotidien de la part d’amis et même d’inconnus qui louent l’éclat de mon teint […]», dit Fardina, qui décrit sa peau comme étant foncée. «C’est le meilleur soin sur le marché! Mes pores sont plus petits, mon épiderme est doux et repulpé… Je n’ai pas l’habitude de dépenser trop dans mes produits de beauté mais [ce sérum] est désormais un must!», assure quant à elle Cherbie, une utilisatrice au teint mat. «Je ne savais plus quoi faire avec ma peau, entre l’acné hormonal et les taches pigmentaires [que les boutons] ont laissé […]. Ce produit a unifié mon teint, a éliminé mes taches pigmentaires, et a réduit/prévenu l’acné qui n’arrêtait pas de refaire surface. Je ne voulais pas l’aimer à cause de son prix, mais après avoir essayé un échantillon, ma peau en est devenue accro. Ça vaut totalement la dépense, et c’est le Graal de ma routine beauté», explique RedString, une internaute au teint porcelaine.