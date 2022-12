Le Chouchou — Soin Signature Humaniti

Un petit coup d’éclat pour rayonner au party de Noël du bureau? Le Chouchou est tout indiqué! Ce soin créé pour Spa Humaniti par Jennifer Brodeur (oui, celle qui a comme clientes Oprah et Michelle Obama!) utilise la gamme de produits JB Skin Sävvi, qui fait honneur aux herbes et aux fleurs du Québec. Les ingrédients de grande qualité sont d’origine éthique, sans irritants, sans gluten et végétaliens. Un soin antioxydant et nourrissant qui donnera un coup d’éclat et d’hydratation à la peau: une pause de rêve!

Prix: $150