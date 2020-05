Grâce au nouveau Soin Anti-Pollution de Nuit de NEOSTRATA, on peut dormir l’esprit tranquille et être radieuse au réveil.

Il est bien connu que se reposer suffisamment est un must pour être au sommet de sa forme et se montrer sous son meilleur jour. Lorsqu’on s’en va doucement vers le pays des rêves, notre corps en profite pour se remettre de sa journée chargée… et notre peau fait de même. Désormais, grâce au nouveau Soin Anti-Pollution de Nuit de NEOSTRATA, on peut optimiser cette période de repos.

Ce produit est l’une des récentes innovations de NEOSTRATA, la marque de soins reconnue pour ses nombreuses percées

technologiques en matière d’ingrédients au cours des quatre dernières décennies. Parmi ses titres de gloire, mentionnons qu’elle a été une pionnière en ce qui concerne l’utilisation des acides alphahydroxylés (AHA), y compris l’acide glycolique, dans les peelings antiâges.

L’objectif du Soin Anti-Pollution de Nuit de NEOSTRATA est d’aider la peau à gérer le stress environnemental au moment idéal, soit pendant notre sommeil. «Ce produit est unique, car il aide la peau à se rétablir durant la nuit des effets de la pollution subie pendant la journée», dit Marisa Dufort, directrice du développement et de la recherche de la marque. «Il réduit les dommages visibles causés par les polluants, tout en améliorant l’apparence de la peau et en la préparant à se défendre contre la pollution du jour à venir.»

Grâce à un complexe d’ingrédients et d’antioxydants efficaces (voir la liste ci-dessous), ce gel-crème multiusage promet de réparer notre peau durant l’apogée de son processus de renouvellement naturel, ce qui nous permet de commencer la journée avec un teint frais et dispos. On peut s’attendre à une texture affinée, une douceur soyeuse et un éclat intensifié – en d’autres mots, tout ce dont rêve notre peau!

Ingrédients phares du Soin Anti-Pollution de Nuit de NEOSTRATA

Acides polyhydroxylés (PHA) 8 %

Un exfoliant doux qui aide à réduire les dommages visibles des polluants quotidiens pour rendre la peau radieuse.

Extrait de cellules de lilas

Un antioxydant puissant, l’extrait de cellules de lilas cible les dommages causés par la pollution.

Acide aminé et huile d’onagre

Cette combinaison d’ingrédients rétablit rapidement l’hydratation de la peau, en plus de l’aider à renforcer sa barrière d’hydratation naturelle.

Les produits NEOSTRATA sont disponibles chez Jean Coutu.