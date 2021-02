L’objectif: hydrater davantage

Le produit: Sérum d’acide hyaluronique pur à 1,5 % L’Oréal Paris Revitalift Triple Power LZR

Pourquoi on l’aime: sans danger pour tous les types de peau et formulé avec de l’acide hyaluronique pur à 1,5 %, ce booster d’hydratation donne à la peau une sensation de souplesse et de fraîcheur dès la première application et aide celle-ci à conserver et à retenir l’humidité, jour et nuit.

Assortissez-le avec: tout! Le sérum d’acide hyaluronique de L’Oréal Paris est le complément idéal de tous les soins de la peau. Appliquez ce sérum directement sur une peau propre ou ajoutez-en quelques gouttes à votre hydratant, à votre fond de teint, ou encore utilisez-le avec d’autres sérums Revitalift pour obtenir instantanément un teint lumineux et en santé.

L’objectif: uniformiser le teint

Le produit: Sérum à d’acide glycolique pur à 10 % L’Oréal Paris Revitalift Triple Power LZR

Pourquoi on l’aime: idéal pour lutter contre l’hyperpigmentation et donner une texture douce et lisse à la peau, ce puissant sérum contient 10 % d’acide glycolique pur pour éliminer les cellules mortes de la peau et faire disparaitre les taches brunes en seulement deux semaines d’utilisation. Appliquez-le avant d’aller au lit pour vous réveiller avec une peau visiblement plus lisse, plus claire et d’apparence plus saine.

Assortissez-le avec: l’acide hyaluronique. Une exfoliation douce de la peau permet une hydratation optimale et augmente l’efficacité de l’acide hyaluronique, lui permettant de pénétrer plus profondément dans l’épiderme. Veillez à intégrer un produit avec écran solaire, comme la lotion de jour anti-âge Revitalift Triple Power LZR à FPS 30 de L’Oréal Paris, dans votre routine matinale, car la peau devient plus sensible au soleil après l’exfoliation.