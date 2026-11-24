1. On révise sa garde-robe… de soins

Quand les températures chutent, notre peau aussi peut avoir besoin d’une couche supplémentaire. Le froid et l’air sec peuvent accentuer la sécheresse cutanée: on prend donc le temps de revoir nos produits cutanés selon nos besoins. Développés avec des dermatologues, les produits CeraVe contiennent trois céramides essentiels qui aident à restaurer la barrière d’hydratation de l’épiderme. Une bonne base pour composer notre routine hivernale, de la tête aux pieds!

2. Peau sèche: on mise sur un duo douceur

Première étape: le Nettoyant Hydratant, de CeraVe (24 $), conçu pour nettoyer sans priver la peau de son hydratation. On poursuit avec la Crème hydratante avec Pompe, de CeraVe (30 $) pour le visage et le corps, qui vient tout juste de remporter un prix au Grand Prix de la Beauté 2026. Avec ses trois céramides essentiels et son acide hyaluronique, elle aide à restaurer la barrière cutanée et offre jusqu’à 120 heures (oui, oui!) d’hydratation. Le réflexe à adopter? Accorder autant d’attention à nos jambes et à nos bras qu’à notre minois. Même cachée sous nos tricots, notre peau mérite sa dose de douceur.