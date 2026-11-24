1. On révise sa garde-robe… de soins
Quand les températures chutent, notre peau aussi peut avoir besoin d’une couche supplémentaire. Le froid et l’air sec peuvent accentuer la sécheresse cutanée: on prend donc le temps de revoir nos produits cutanés selon nos besoins. Développés avec des dermatologues, les produits CeraVe contiennent trois céramides essentiels qui aident à restaurer la barrière d’hydratation de l’épiderme. Une bonne base pour composer notre routine hivernale, de la tête aux pieds!
2. Peau sèche: on mise sur un duo douceur
Première étape: le Nettoyant Hydratant, de CeraVe (24 $), conçu pour nettoyer sans priver la peau de son hydratation. On poursuit avec la Crème hydratante avec Pompe, de CeraVe (30 $) pour le visage et le corps, qui vient tout juste de remporter un prix au Grand Prix de la Beauté 2026. Avec ses trois céramides essentiels et son acide hyaluronique, elle aide à restaurer la barrière cutanée et offre jusqu’à 120 heures (oui, oui!) d’hydratation. Le réflexe à adopter? Accorder autant d’attention à nos jambes et à nos bras qu’à notre minois. Même cachée sous nos tricots, notre peau mérite sa dose de douceur.
3. Peau très sèche: on passe aux soins intensifs
On commence par le Nettoyant huile moussante hydratante, de CeraVe (24 $). Sa formule, qui contient de l’acide hyaluronique et du squalane, nettoie en douceur sans perturber la barrière cutanée ni priver la peau de son hydratation naturelle. Place ensuite au Baume hydratant intensif, de CeraVe (33 $), sur les zones très sèches du visage et du corps. Avec ses 5 % d’hydro-urée et son beurre de karité, il fait une belle place à l’hydratation dans notre rituel de saison.
4. On garde une pommade SOS à portée de main
Pour compléter l’une ou l’autre des routines, on réserve la Pommade cicatrisante, de CeraVe (32 $) aux zones sèches ciblées (genoux, coudes, ailes du nez, contour de la bouche, mains, etc.) qui nécessitent une protection supplémentaire, selon son mode d’emploi. Un petit geste précis pour les endroits qui réclament plus d’attention.
On retrouve ces deux routines pour peau sèche et très sèche de CeraVe chez Jean Coutu et en ligne au jeancoutu.com.