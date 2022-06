L’icône new-yorkaise défend une cause qui résonne chez plusieurs d’entre nous: l’optimisme. Sarah Jessica Parker est la nouvelle voix de la campagne Look Forward Project de la marque de soins pour la peau RoC Skincare, qui vise à mettre en lumière les problèmes d’anxiété liés à l’âge et à créer une conversation sociale considérable sur la façon dont la société traite les femmes qui vieillissent, ainsi que sur le pouvoir cliniquement prouvé de l’optimisme.

Daisy Robinton, docteure en biologie humaine et en médecine translationnelle à l’Université de Harvard, réputée pour ses recherches sur le vieillissement et son action en faveur de la santé et du bien-être des femmes, a découvert que 90 % des femmes se sentent anxieuses à l’idée de vieillir et que le principal facteur de cet état est lié à l’apparence. Ses études ont également dévoilé que 60 % des femmes sont plus préoccupées par le fait de paraître âgées que par le fait d’avoir suffisamment d’argent de côté pour leur retraite, et que 93 % des femmes souhaitent avoir accès à des exercices ou des outils qui peuvent les aider à vivre une vie plus optimiste. C’est après avoir pris connaissance de ces informations que RoC a pris la décision d’adopter un nouvel objectif de marque visant à aider les femmes à être plus optimistes quant à leur avenir — le projet Look Forward — avec, comme ambassadrice, Sarah Jessica Parker.

« J’étais emballée par le désir de RoC de parler de vieillissement sans culpabilité, le tout sans sous-entendre qu’on doit masquer les signes de l’âge et la réalité. Je n’ai pas consacré beaucoup de temps et d’énergie à ceci, d’ailleurs. Quel est l’intérêt ? Où est la limite? Ça ne sert à rien d’essayer de suspendre le temps. Et pour la plupart des gens dans le monde, ce genre de choix n’est pas envisageable. Alors, pourquoi ne pas parler de toutes les autres choses que le temps apporte et qui ont sincèrement de l’importance ? Par exemple, en cas de crise, que recherche-t-on chez un ami, un partenaire, une conjointe, une fille ? Qu’est-ce qui compte lorsqu’on veut partager une bonne ou une mauvaise nouvelle, ou lorsqu’on a besoin d’aide, de conseils ou de soutien ? Le fait que cette personne fasse son âge ou pas n’a aucune importance. »