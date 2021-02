Stephanie Sheperd (alias Steph Shep) est plus qu’une simple influenceuse: elle utilise sa notoriété pour faire bouger les choses. Entre deux séances de selfies et les milliers de messages de ses 1,6 millions d’abonnés sur Instagram, l’ancienne assistante du clan Kardashian devenue écomilitante concentre son énergie vers une planète plus durable. Elle codirige la plateforme d’éducation climatique Future Earth, en plus d’être conseillère pour Khana, une organisation à but non lucratif qui fournit des produits d’hygiène menstruelle à des femmes en Ouganda, et d’écrire des chroniques sur le mouvement anti-plastique pour la plateforme lifestyle Poosh, créée par Kourtney Kardashian. Elle anime aussi la troisième saison de la série The Clean Academy, présentée sur YouTube par la marque de beauté durable Biossance, où elle lève le voile sur le monde de la beauté clean en compagnie d’experts de l’industrie. On l’a rencontré – virtuellement! – pour tout connaître sur son nouveau rôle avec Biossance, mieux comprendre ce que la beauté clean signifie pour elle et découvrir les produits dont elle ne peut plus se passer.