Parmi les artistes qui l’ont marqué dans la dernière année, il compte le peintre montréalais Nicolas Grenier et l’artiste multi- disciplinaire montréalais d’origine haïtienne Manuel Mathieu. «Ma copine et moi avons fait l’acquisition de l’œuvre St Jak, de Manuel Mathieu, avant qu’elle soit affichée à l’exposition Survivance, au Musée des beaux-arts de Montréal. Tout au long de l’expo, nous avons vu la toile défiler un nombre incalculable de fois sur les réseaux sociaux, à travers la lentille des visiteurs, alors que nous ne l’avions pas encore visitée. C’était tellement excitant!» Le couple commence par ailleurs à prêter de plus en plus d’œuvres de leur collection, qui partent «en tournée» dans des musées et des galeries à travers le monde. «Je tire une grande fierté d’avoir choisi des œuvres dont la démarche artistique est reconnue, et, parallèlement, de voir le travail et la notoriété d’artistes que j’appuie depuis leurs débuts évoluer en temps réel.»

Entre le football, la médecine, l’art, la boulangerie familiale Le pain dans les voiles et la philanthropie, il est facile de se demander comment Laurent Duvernay-Tardif arrive à garder son équilibre. Pourtant, c’est dans cette pluralité qu’il trouve sa stabilité et son identité. «Il n’y a rien de bon à se définir par une seule chose, parce que si ce seul aspect-là plante, tout dégringole. Le contraire est aussi vrai: si ça va trop bien, l’ego enfle et on devient complètement déconnecté. Mes intérêts dans plusieurs domaines sont en quelque sorte mes ancrages. Ils me permettent de conserver une vie saine et m’aident à forger mon unicité, explique-t-il. Je représente souvent ma vie comme un diagramme avec différentes catégories. Par exemple, pendant la saison de football, c’est sûr que ma carrière occupe plus d’espace que le reste. Après, ça oscille. Quand je suis à fond dans les arts, je prends une pause de la médecine. Et quand je plonge dans la médecine, c’est comme si je faisais une pause du foot!» Peu importe dans quelle partie du diagramme Laurent se trouve, la clé reste pour lui de se concentrer sur l’instant présent, de se laisser emporter par ce qu’il fait. «C’est un peu ça, dans le fond, la passion! Si on fait juste enfiler les choses, sans les vivre, c’est là qu’on perd la notion d’équilibre, selon moi.»

Boost d’énergie

