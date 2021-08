Que signifie pour vous le fait d’être la nouvelle ambassadrice de Shiseido ?

Je ne m’associe qu’à des marques qui me plaisent et que j’utilise déjà. Shiseido fabrique des produits extraordinaires qui font déjà partie de ma routine quotidienne, alors quand la possibilité d’un partenariat s’est présentée, unir nos forces était tout naturel. Ça signifie beaucoup pour moi de m’associer à une entreprise aussi incroyable.

Vous dénoncez avec véhémence l’écart de rémunération entre les sexes dans le sport professionnel en particulier et dans tous les domaines en général. Vous vous êtes même jointe au président des États-Unis Joe Biden et à la première dame Jill Biden afin de souligner le Equal Pay Day en mars dernier. Pensez-vous que les choses ont changé depuis que vous avez commencé à défendre cette cause? Quelles sont les prochaines étapes pour atteindre l’équité?

C’est évidemment un combat profondément personnel pour moi et pour tous les membres de l’équipe de soccer américaine féminine, et c’est aussi un combat que nous considérons comme celui de toutes les personnes marginalisées par le genre. Nous sentons que la conversation s’amplifie et prend un élan depuis que nous l’avons entamée et nous croyons vraiment que les prochaines étapes consistent à payer davantage les femmes. Nous devons payer les femmes, embaucher les femmes, promouvoir les femmes.

Les Jeux olympiques de l’année dernière ont été annulés à cause de la pandémie. Comment avez-vous vécu le fait de retrouver vos coéquipières et de vous entraîner pour les Jeux de Tokyo en 2021?

La route vers les Jeux olympiques a été longue et remplie de tristesse partout dans le monde. Ça a tellement fait du bien de pouvoir retourner sur le terrain avec mes coéquipières et d’ajouter une autre médaille à notre collection. Nous ne tenons aucun moment pour acquis.

Le Concentré Activateur Énergisant Ultimune 3.0 est synonyme de puissance et d’énergie. Votre niveau d’énergie doit toujours être à son maximum lorsque vous vous entraînez et que vous disputez un match sur le terrain. Comment prenez-vous soin de cette précieuse énergie? Comment la faites-vous circuler dans toutes les sphères de votre vie?

J’ai appris qu’au final, on ne peut pas tout faire. Prendre soin de moi consiste en partie à dire non et à concentrer mon énergie sur ce qui compte le plus pour moi et où je peux avoir le plus d’impact – sur le terrain et en dehors. Je dois aussi m’engager dans des activités qui me comblent et m’énergisent à leur tour, car un arrosoir vide ne peut nourrir aucune fleur!