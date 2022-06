Rencontre avec Dakota Fanning : ode à l’équilibre

Découverte à tout juste six ans dans le film I Am Sam, Dakota Fanning a su se tailler une place de choix dans l’univers hollywoodien au cours des deux dernières décennies. Plus tard cette année, on la verra d’ailleurs dans les séries attendues Ripley et The First Lady. Ce n’est pas pour rien que la maison japonaise Clé de Peau Beauté a célébré ses 40 ans en accueillant l’actrice, qui a aussi lancé sa maison de production, Lewellen Pictures, avec sa sœur, Elle, l’an dernier, comme égérie aux côtés des actrices Ella Balinska et Diana Silvers. Un nouveau rôle qui va comme un gant à Dakota, qui ne tarit pas d’éloges autant sur la vision de la marque que sur son engagement depuis 2019 auprès des jeunes filles et de leur place dans les STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques).

Qu’est-ce que le fait de collaborer avec Clé de Peau Beauté signifie pour vous?

J’adore l’approche de cette marque, qui consiste à libérer l’étincelle qu’on porte tous dans notre cœur, et à faire briller notre beauté intérieure unique grâce à des concoctions et à des fards luxueux. J’admire aussi son travail philanthropique, car la cause qu’elle défend m’est chère!

Quelle est la première chose que vous faites en vous réveillant?

Je prends des probiotiques – nos intestins sont à la base de notre santé et ils ont un impact direct sur l’état de notre peau. Je ne jure que par ça!

À quoi ressemble votre routine beauté matinale?

Je nettoie mon visage avec la mousse nettoyante adoucissante de Clé de Peau Beauté, avant d’enchaîner avec le sérum et la lotion hydro-clarifiante. Voilà!