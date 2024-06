«Après avoir étudié pendant 20 ans les personnes qui vivent le plus longtemps au monde, je suis convaincu que le CrossFit, les bains d’eau froide et les régimes à la mode ne marchent pas, n’ont jamais marché et ne marcheront jamais», me dit l’animateur de la docusérie, Dan Buettner, en connaissance de cause. «Mais on continue à adhérer à ces pratiques parce qu’elles sont bien commercialisées et qu’elles nous apportent de l’espoir dans un environnement où il est très difficile d’être en bonne santé.»

La fascination de Dan Buettner pour la longévité a commencé en 1999, à l’époque où il était propriétaire d’une agence de contenu spécialisée dans la résolution de mystères. Alors qu’il cherchait un nouveau sujet d’enquête, il est tombé sur un rapport de l’Organisation mondiale de la santé qui révélait que les résidents d’Okinawa, au Japon, vivaient plus longtemps que le reste des habitants de la planète. «On a fait une expédition rapide là-bas et je suis tombé totalement amoureux de ce sujet», dit le journaliste. Quelques années plus tard, après avoir vendu sa compagnie et au moment où il travaillait pour le magazine National Geographic, il a proposé une version plus poussée du projet et a commencé à parcourir le globe à la recherche d’autres «zones bleues», ces régions où l’espérance de vie dépasse la moyenne.

Depuis, il a voyagé partout dans le monde pour étudier les centenaires et publié plusieurs best-sellers pour faire part de ses découvertes. Alors, quels sont, selon lui, les secrets pour vivre une vie plus longue et en meilleure santé?

Commençons par ce que ces personnes mangent. Plus de deux tiers de leur alimentation est constituée de glucides, principalement complexes, comme les légumineuses, les céréales complètes, les fruits et les légumes. Elles aiment aussi le pain, mais pas n’importe lequel: le pain au levain semble être un dénominateur commun. Comparé à celui qui est fait à partir de levure instantanée, il présente un indice glycémique plus bas, est plus facile à digérer et contient des prébiotiques bénéfiques. En ce qui concerne la viande, les habitants de ces zones bleues en consomment très peu — approximativement 60 grammes ou moins, environ cinq fois par mois — et cuisinent principalement avec des huiles d’origine végétale, comme l’huile d’olive, plutôt qu’avec de la graisse animale.