Notre visage est la partie du corps la plus exposée au soleil à l’année longue. Or les rayons UVA, responsables de plus de 70 % du vieillissement cutané, accélèrent notamment l’apparition des rides et des ridules et peuvent provoquer des cancers de la peau (le Canada est d’ailleurs l’un des pays au monde le plus touché par ce type de cancer). Pour contrer les effets néfastes du soleil, on fait appel à l’expertise des produits solaires Anthelios de La Roche-Posay, qui prennent soin de la santé de notre peau. Cette gamme, la plus recommandée par les dermatologues, offre une protection solaire à large spectre contre les rayons UVA et UVB en toute sécurité. De fait, la marque dermocosmétique développe depuis plus de 30 ans des produits sécuritaires, hypoallergéniques, testés sur peaux sensibles, en collaboration avec des dermatologues et des toxicologistes.

ANTHELIOS: DES PRODUITS SOLAIRES SÛRS ET EFFICACES

Été comme hiver, qu’on soit dehors ou à l’intérieur, en ville ou à la plage, les rayons UV sont tout autant présents, donc c’est essentiel d’appliquer son soin solaire afin de protéger notre peau des rayons UV au quotidien. Ultime solution anti-âge, la gamme Anthelios, de La Roche-Posay, offre différentes crèmes solaires avec des textures versatiles (fluide, crème, teintée etc) et offrant des filtres solaires minéraux et/ou organiques pour répondre aux besoins ciblés de tous les types de peaux, même les plus sensibles.