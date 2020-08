Outre se cacher sous un parasol ou un grand chapeau, comment profiter du soleil et s’exposer sans risque à ses rayons? Cette question, Chris Birchby se la posait sans arrêt: «Après tout, le soleil est nécessaire à la vie sur terre, et il faut le respecter.» À la suite de cette réflexion, le Californien a cherché à comprendre comment s’en protéger de la plus saine façon possible. Ainsi sont nés Coola et sa panoplie de soins solaires formulés avec des ingrédients biologiques.

De l’est à l’ouest

L’histoire de Coola donne envie de mettre le cap sur le Golden State pour faire le plein de mer et de soleil… protection solaire en poche! Natif du New Jersey, Chris Birchby a commencé sa quête après être déménagé à Venice, en Californie, à la fin des années 1990. «J’ai été vite conquis par la vague biologique dans la région. Et après que mes parents eurent tous deux combattu un mélanome, j’ai commencé à remettre en question mes mauvaises habitudes et à réaliser l’importance de porter un écran solaire au quotidien.»

Incapable de trouver des soins solaires à la fois sains, écoresponsables et agréables à porter, Chris Birchby commence à élaborer des formules composées à 70 % d’ingrédients bios et exemptes d’agents controversés comme l’oxybenzone et le benzophénone. En 2007, Coola voit officiellement le jour et, depuis, la marque, qui connaît une popularité grandissante, est devenue l’alliée des sportifs, des adeptes de bains de soleil et des célébrités comme Kate Upton, Ellen DeGeneres, Kate Bosworth et Chrissy Teigen.

Cultiver l’excellence

Coola incarne «la quintessence et le meilleur du mode de vie californien en alliant bien-être, mode de vie bio- logique et plein air, et en soutenant la production locale. Ces composantes font partie intégrante de chacun de nos produits», explique son fondateur. À cette vibe californienne marquée s’ajoute l’importance de choisir avec soin ce qui compose chaque formulation. «Nous exploitons la puissance des principes actifs des végétaux et nous nous engageons à utiliser des ingrédients naturellement effi- caces et issus de sources durables. Notre complexe Plant Protection, par exemple, contient une multitude d’éléments riches en antioxydants, comme l’huile de buriti et l’extrait de figue de Barbarie, qui aident à combattre les dommages causés à la peau par les radicaux libres. La plupart de nos ingrédients bios sont cultivés dans des fermes familiales, et nous faisons tout en notre pouvoir pour réduire notre empreinte environnementale afin de protéger notre terrain de jeu!»

Passer au bleu

Mais le président-fondateur-surfeur ne s’arrête pas qu’aux UVA et UVB. «La lumière bleue émise par les écrans [télé- phones, tablettes, etc.] serait semblable aux rayons UVA, mais y pénétrerait plus profondément qu’eux: elle traverserait les couches épidermique et dermique pour atteindre les tissus sous-cutanés.» Pour y remédier, Coola a mis au point une brume qui lutte contre les dommages causés par cette lumière bleue et qui sera offerte au Canada dès 2021. Il n’y a aucun doute que si Chris Birchby a le soleil dans le sang, il a avant tout la santé épidermique dans la peau!