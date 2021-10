Vous avez un trésor entre les mains et vous n’en faites rien!», fait remarquer Claire Bardin, qui, alors qu’elle habite sa France natale, voyait déjà le Saint-Laurent comme un symbole de l’histoire de la culture québécoise. En posant ses valises à Montréal il y a près de six ans, quelle n’a pas été sa surprise de constater qu’il n’occupait pas une place digne de sa grandeur dans la tête et le cœur des gens! «J’ai réalisé que son accès était plutôt réservé aux riverains, qui peuvent profiter de paysages incroyables à partir des berges du fleuve. Pour les Montréalais, le Saint-Laurent est plutôt synonyme de ponts et de trafic!», s’exclame en riant la cofondatrice de la jeune marque de soins pour la peau Boréalie, qui vient tout juste de souffler sa première bougie.

C’est lors d’un séjour avec son conjoint, Mathieu L’Heureux, au phare des îles du Pot à l’Eau-de-Vie, à Rivière-du-Loup – où ils ont rencontré un biologiste belge qui leur a vanté les vertus uniques des algues du fleuve –, que Claire a compris le potentiel incroyable de ce cours d’eau majestueux. Entre les vagues et les embruns, l’idée de faire de la cosmétologie marine a vu le jour. «Sur le chemin du retour à Montréal, je n’arrêtais pas de répéter à Mathieu qu’il y avait quelque chose à faire!», se rappelle Claire, qui, lorsqu’elle était cadre au CHUM, tricotait son projet le soir et la fin de semaine, avant de faire le saut en décembre 2019 pour se consacrer à temps plein à Boréalie. La jeune entrepreneure a rapidement noué des liens avec différents centres de recherche à Rimouski, qui explorent depuis des années des façons de mettre en valeur les trésors du fleuve, puis elle a décidé de jeter son dévolu sur la laminaire sucrée, une algue renouvelable à sou- hait qui abonde dans le Saint-Laurent. «L’algue est un des végétaux marins dont les cellules ressemblent le plus à celles de l’être humain, et on a choisi la laminaire sucrée pour ses vertus incroyablement hydratantes et antioxydantes», souligne Claire, qui souhaitait joindre le savoir-faire français en cosméto bio cher à son cœur à cet actif au potentiel scientifiquement prouvé. De là est née la toute première gamme de Boréalie, Baudrier de Neptune – le nom poétique que porte la fameuse laminaire dans la littérature –, qui comprend une huile démaquillante, une crème pour le visage et un sérum antioxydant.