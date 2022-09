Plongeon dans l’univers de l’acteur Nicholas Hoult

Pour bien des personnes, l’excellente série The Great a été une bouée de sauvetage pendant les nombreux confinements, et l’interprétation que Nicholas a faite d’un Peter III obscène, complexe et attachant y a contribué. «C’est un rôle tellement amusant à jouer! Tony [McNamara], le scénariste de la série, a un talent incroyable pour développer les personnages, et ses dialogues débordent d’esprit et d’humour», se réjouit l’acteur. On attend avec impatience la troisième saison de cette série acclamée, ainsi que la sortie du film Renfield, prévue au printemps 2023, dans lequel Nicholas Hoult incarne R.M. Renfield, l’assistant instable du comte Dracula, et on se croise les doigts pour voir encore plus souvent l’acteur tant au petit qu’au grand écran. Huzzah!

Nicholas Hoult en vrac

Sa fragrance signature: Stronger with You, d’Emporio Armani

Son film préféré: Being There, de Hal Ashby, avec Peter Sellers

L’artiste qu’il écoute en boucle: Q

Son mentor: Colin Firth

