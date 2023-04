Le mouvement de la beauté propre a incontestablement du bon, mais le discours alarmiste, la désinformation et la confusion règnent aussi dans ce domaine. Il est d’autant plus important d’écouter ce que la science a à dire à ce sujet et de s’en remettre à des sources fiables (on en propose d’ailleurs quelques-unes plus loin!) pour démystifier les ingrédients et les expressions qui font jaser. Mais commençons par un abc tout propret!

ALCOOL

Les membres de la vaste famille de composés organiques que forment les alcools présentent des caractéristiques et des vertus variables. Les solvants alcooliques (alcool spécialement dénaturé ou SD, alcool isopropylique, éthanol dénaturé, entre autres) sont des composés à faible poids moléculaire, qui s’évaporent rapidement et permettent d’alléger la texture d’un produit. Ils peuvent toutefois dessécher la peau ou l’irriter. Les alcools gras (qui apparaissent sur les étiquettes sous les noms d’alcool cétylique, d’alcool stéarylique et d’alcool cétéarylique) sont des composés à haut poids moléculaire, qui permettent d’épaissir les crèmes pour créer une texture de baume, et dont les propriétés émollientes favorisent la protection de la barrière cutanée.

ALUMINIUM

L’aluminium est le métal non magnétique le plus abondant dans la croûte terrestre. Les composés à base d’aluminium sont largement utilisés dans les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, ainsi que les médicaments en vente libre, comme les antiacides. Dans les antisudorifiques, les sels d’aluminium forment un gel qui bloque temporairement les pores afin de réduire la transpiration à la surface de la peau. On se demande depuis des décennies si cet ingrédient est cancérigène. La Société canadienne du cancer affirme toutefois que «rien ne prouve que l’utilisation d’antisudorifiques augmente le risque de cancer du sein».

ECOCERT ET B CORP

Ecocert et B Corp sont des organismes axés sur la défense de pratiques durables et socialement responsables qui cherchent à avoir un effet positif sur l’économie mondiale en certifiant les entreprises qui adhèrent à des normes précises dans des domaines tels que l’agriculture biologique et le bien-être au travail.